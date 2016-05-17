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Politika

CHP'den bir fire daha; Tunceli Milletvekili Erol dokunulmazlık oylamasına katılmayacağını açıkladı

CHP'li Erol "Anayasa'ya aykırı olan bir düzenlemenin oylamasına katılmayı etik bulmuyorum" dedi

17 Mayıs 2016 17:07

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamaya katılmayacağını açıkladı. Böylelikle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya alan anayasa değişikliğine dair “Anayasaya aykırı olsa da ‘evet’ diyeceğiz” demesine karşın CHP’den bir ‘ret oyu’ açıklaması daha gelmiş oldu. Daha önce teklife ret oyu vereceğini beyan eden CHP’li vekiller arasında Eren Erdem, Fikri Sağlar, Sezgin Tanrıkulu, Erdoğan Toprak, İlhan Cihaner, Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Hilmi Yarayıcı ve Tur Yıldız Biçer bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, CHP’li Erol, CHP'li Gürsel Erol, TBMM'de yaptığı yazılı açıklamada milletvekili yemini ederken Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağına namusu ve şerefi üzerine ant içtiğini anımsatarak "İçtiğim yemine sadık kalacağım. Anayasa'ya aykırı olan bir düzenlemenin oylamasına katılmayı etik bulmuyorum. O yüzden AKP'nin dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili Meclis'te oylanacak teklifin oylamasına katılmayacağım" dedi.

 

CHP olmadan referandumsuz anayasa değişikliği imkansız

 

AKP ve MHP milletvekillerinin hepsinin ‘kabul oyu’ vermesi durumunda dahil anayasa değişikliğinin referandumsuz gerçekleşmeyeceği belirtiliyor. Anayasa değişikliğinin gerçekleşmesi için referanduma gitmemesi için CHP’den ‘kabul oyu’ çıkması gerekiyor. HDP, anayasa değişikliğine ‘ret oyu’ vereceğini açıklamıştı.

 

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