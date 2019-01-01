CHP'den Binali Yıldırım'a: İstifa ederek demokrasiye sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?

T24 Ankara

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 31 Mart seçimleri için aday gösterdiği Binali Yıldırım'ın hâlâ TBMM Başkanı olmasını Meclis gündemine taşıdı.

Anayasa'nın 94. maddesini hatırlatan Özel, verdiği önergede şu soruları yöneltti:

-29 Aralık ve 30 Aralık günü katıldığınız toplantılar parti faaliyeti olduğuna göre ve 29 Aralık günü belediye başkan adaylığınız açıklandığına göre, bu iki toplantıya katılmanız, Anayasa’nın 94’üncü maddesini çiğnemek değil midir?

-Seçimlerin eşit, adil ve şeffaf bir şekilde yapılması ilkesine karşın, Meclis Başkanlığı unvanını ve bu makamın getirdiği olanakları kullanarak, bir yerel seçim yarışına katılmak, bu ilkeyle bağdaşmakta mıdır?

-TBMM Başkanlığı öncesi yürüttüğünüz Başbakanlık görevini tamamlarken, “Koltuk elimde kaldı” ifadesini kullanmıştınız. Meclis Başkanlığı koltuğu elinizden gitmesin diye mi böyle bir tavır içindesiniz?

-Bu soru önergesindeki sorulara yanıt vermek yerine, derhal istifa ederek fiili anayasa ihlaline son vermeyi ve demokrasi tarihine sürdüğünüz kara lekeyi sonlandırmayı düşünüyor musunuz?