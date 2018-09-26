CHP'den Berberoğlu tepkisi: Ucube bir karar; amaç serbest bırakmak için değil, rehine hâline getirmek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kararının ucube bir karar olduğunu ifade etti. Özkoç, Yargıtay’ın gerekçeli kararı için, “Enis Berberoğlu’nu serbest bırakmak için değil, serbest bıraktık adı altında rehin haline getirmek; onun milletvekili yetkilerini almak için gerekçeli kararı da yayınlıyorsunuz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararın TBMM’ye gelmeyeceği yorumları yapılırken, Yargıtay’ın gerekçeli kararında kesinleşen hükmün bir örneğinin anayasada yer alan milletvekilliğinin düşürülmesini düzenleyen madde gereğince gereğinin takdiri için TBMM Başkanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Buna göre 1 Ekim’den sonra açılacak TBMM’de söz konusu kararın genel kurulda okunması durumunda Berberoğlu’nun milletvekilliği düşecek. Milletvekilliğinin düşmesiyle birlikte de Berberoğlu’nun tekrar cezaevine girmesinin önü açılacak.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Özkoç, söz konusu kararın Berberoğlu’nun vekilliğini düşürüp tekrar cezaevine girme anlamına gelen yargı sopası olduğunu belirterek, “Bu karar düzeltilmelidir. Enis Berberoğlu masumdur. Berberoğlu ile uğraşacağınıza FETÖ’cü savcıları yakalayın” diye konuştu.

Benzer süreç olabilir

CHP’li Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar, aynı zamanda benzer durumda olan pek çok milletvekili hakkında da benzer süreçlerin yaşanmasını gündeme getirebilir. Dokunulmazlığın kaldırılmasıyla 26. dönemde yargılanmaya başlanan ve 27. dönemde tekrar seçilen yaklaşık 50 milletvekili Berberoğlu hakkında verilen karar kapsamında tekrar yargılanabilir. 24 Haziran seçimlerinden sonra tekrar seçilen pek çok HDP ve CHP’li vekil hakkında yargılama süreçleri durmamış, mahkemeler duruşma tarihlerini eylül ve ekim aylarına ertelemişti. Yargıtay’ın verdiği bu kararın emsal olması durumunda HDP’den yaklaşık 20, CHP’den de yaklaşık 30 milletvekili hakkında yargı süreçlerinin devam etmesinin önünde bir engel kalmıyor.