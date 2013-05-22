CHP’den bedelli için 5 bin Avro kanun teklifi

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, bedelli askerlikte 10 bin Avro’luk ödemenin 5 bin Avro olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdi.

Teklif, ödemenin 5 bin Avro’ya indirilmesi için Askerlik Kanunu’nun ek birinci maddesinde değişiklik öngörüyor. Teklifin gerekçesinde, 10 Avronun çok yüksek olması nedeniyle çok sayıda insanın Türk vatandaşlığından çıktığı ve pasaportunu iade etiğine dikkat çekildi. Gerekçe de şöyle denildi:

30.11.2011 tarih ve 6252 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile halk arasında “bedelli askerlik” diye bilinen uygulama hükme bağlanmıştır. Aynı yasada “oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunan” Türklerin 5 bin 112 Avro ödeme yerine 10 bin Avro ödeme yaparak askerlik hizmetini yapmış sayılmaları düzenlenmiştir.

Yurtdışında yaşayan Türkler, mevcut bu düzenleme ile büyük bir mağduriyet yaşamaya başlamıştır. Oldukça yüksek olan 10 bin Avroluk ödeme nedeniyle Türk vatandaşlığından çıkan, pasaportunu iade eden çok sayıda gencimiz olduğu bilinmektedir. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla 21.06.1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek 1’inci maddesinin değiştirilmesi teklif edilmektedir.