CHP'den Başbakan'a çarşaf yanıtı

CHP’nin, yakınları çarşaflı Sultangazi Belediye Başkanı adayı Ercan Karabayır, ‘Çarşaf açılımında fiyasko’ haberlerine öfkeli. Karabayır, ‘CHP çarşafa dolandı’ haberlerine cevap vermek için ‘açılım’ın başladığı Sarıgazi ilçe binasında dün türbanlı ve çarşaflı partililerle poz verdi. Örtülü kadınlar “Kadınlar kullanıldı demek, türbanlı kadınların iradesini küçüksemektir. CHP ile inşallah sosyal adalet gelecek” dedi.





Alibeyköy’de geçen ay CHP’ye üye olan çarşaflı kadınların rozetlerini çıkararak partiden istifa etmelerinin yankıları sürerken CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Mehmet Polat, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Türkyılmaz ve CHP’ye çarşaflı ve türbanlı akraba ve tanıdıklarıyla birlikte üye olan Karabayır ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk konuşan Polat, CHP’den türbanlı yakınlarıyla birlikte eden Alibeyköy Belediye Başkan adayı Emin Atmaca’nın “CHP?Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen benden 600 bin dolar istedi” iddiasının gerçek olmadığını savundu. Polat şöyle dedi: “İnançlı insanlar CHP’den ayrıldı diye açıklama yapması gerçekdışıdır. Hepimiz inançlıyız, buradaki mücadelemiz sürüyor. Aday adayı arkadaşımız hırsına yenik düşmüş, birtakım odaklar tarafından yönlendirilmiştir. Mehmet Sevigen’e sonuna kadar inanmaktayız, namusumuz gibi korumaktayız.”



Karabayır’sa aynı kaderi paylaşan insanlar olarak CHP’nin gelenek, görenek, fikir ve yaşamlarıyla onları kabul ettiğini söylerken “CHP’de siyaset yapmaktan onur duymaktayız. Türkiye’nin bütünlüğe, sevgiye ihtiyacı var. Çok şükür Rabbime Sultangazi’de bu güzelliği gerçekleştirdik. Siyaset bir araçtır, amacımız hizmettir” dedi.



Aday olurken Sevigen’den teklif gelip gelmediği sorusunu “Hayır” diye yanıtlayan Karabayır, adaylıktan vazgeçmesi için telkin almadığını söyledi.



Toplantıda iki sıra halinde başkan adayının yanında yer alan türbanlı ve çarşaflı CHP üyeleri, objektifler ve soruların odağı oldu. Çarşaflı Leman Karabayır, “CHP için buradayız. Niçin CHP türbanı kullansın, bizi çok üzüyor bu laflar. Çalışacağız, kazanacağız” dedi.



‘Biz aptal değiliz’



Basının yoğun ilgisi üzerine basın açıklaması sonrası kadınlar üst kata alınarak gazetecilerle görüştürüldü. Bazı kadınlar eskiden AKP’ye oy verdiğini belirterek, “Adayımız kazanmasa da CHP’nin arkasındayız” dedi. ‘Açılım’da kadınların kullanıldığı yorumuna türbanlı Nihal Karabulut, “Bu yalnız çarşaflı ve türbanlı kadınları küçümsemektir. Sanki onların iradeleri yok, sürükleniyorlar. Biz bu kadar aptal değiliz. Başımızı örtüyorsak beynimizi örtmüyoruz” diye karşı çıkarken bir başka çarşaflı kadın da beklentilerini, “İnşallah sosyal adalet gelecek” diye anlattı. Saime Karabayır’sa ‘Kuran kursu açılımına’ ilişkin “Bu parti inşallah izin veriyor” yorumunu yaptı.



Eyüplü işadamı Emin Atmaca, çarşaflı akrabalarıyla CHP’ye katılmış ancak belediye başkan adayı gösterilmeyince akrabalarıyla birlikte istifa etmişti.

