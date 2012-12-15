CHP'den Bakan Şahin'in yemek davetine ret

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Grubu, Aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin’in kadın milletvekillerine yemek davetine katılmayacaklarını bildirdi.

Grup, katılmama gerekçesini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, cinsiyetçi bakış açısından ürettiği saldırgan tutuma dayandırdı.

CHP Grubu’ndan yazılı açıklama şöyle:

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 11.12.2012 tarihinde Genel Kurul'daki bütçe görüşmeleri esnasındaki cinsiyetçi bakış açısının bir kez daha ürettiği saldırgan tavır kamuoyunca bilinmektedir. Bu cinsiyetçi ve saldırgan tavrı kınamayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in 15.12.2012 tarihinde TBMM'de tüm kadın milletvekillerine yönelik verdiği yemeği Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak protesto ederek katılmayacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.