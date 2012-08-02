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CHP'den ateistlere anayasal güvence önerisi

Rıza Türmen: AİHM her kararında inanan ve inanmayanları eşit biçimde korumaya dikkat çeker

02 Ağustos 2012 18:40

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP, inançsızlara anayasal güvence önerdi. Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu “Din, Vicdan ve İnanç Özgürlüğü” başlıklı düzenlemede, “Herkes, din, vicdan, inanç özgürlüğüne sahiptir. Kimse bir din ya da inanç sistemine mensup olmaya ya da buradan çıkmaya zorlanamaz. Herkes din ve inancını serbestçe seçme ve değiştirme veya hiçbir din ve inanç taşımama özgürlüğüne sahiptir” dendi.

 

Türmen: AİHM’in her kararında koruma var

 

Uzlaşma Komisyonu Üyesi İzmir Milletvekili Rıza Türmen önerilerini T24’e değerlendirdi. AİHM’in her kararında inanan ve inanamayanlara eşit korumaya dikkat çekildiğini hatırlattı. Türmen, AİHM için inananlar kadar inanmayanların önemli olduğuna dikkat çekti.

 

Vatandaşlık tanımı yapılmadı

 

CHP’nin Anayasa önerilerinde ‘vatandaşlık’ tanımı yapılmadı. Türmen, Anayasa’nın başlangıç maddesinin belirlenecek içeriğine göre, vatandaşlık tanımının şekilleneceğini söyledi. Bu bölüme düşülen notta şöyle denildi:

"Vatandaşlık maddesinin, Anayasa’nın başlangıç bölümü ve cumhuriyetin temel nitelikleri ile birlikte tartışılması gereklidir. Zira vatandaşlık kavramı ulus kavramı ile yakın ilişki içindedir. Vatandaşlığın, ırk, dil ya da din birliği olmayıp; bireyi  “bir arada yaşama arzusuna dayalı olarak” devlete bağlayan hukuksal bir ilişki olduğu gözönüne alınarak bu konular düzenlenmelidir.”

 

Zorunlu din dersi kaldırılıyor

 

CHP’nin önerisinde zorunlu din dersi yok.  “Eğitim ve Öğrenim Özgürlüğü ve Hakkı” başlıklı madde de  ‘eğitim dile Türkçedir.  Devlet kişilerin ana dilde  öğrenim  görmeleri  konusunda  gerekli önlemleri alır” deniyor.  Madde, “  Din ve din  kültürü  eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır .  Din ve din kültürü eğitim ve öğretimi ancak kişilerin  kendiisteğine , küçüklerin de kanuni temsilcilerinin  yazılı istemine  bağlıdır.  Bu eğitim,  küçüklerin  yaşınauygun  olacak biçimde  verilir. Seçmeli din ve din kültürü eğitim  ve öğretimi çoğulcu,  nesnel ve eleştirel olmak zorundadır."

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