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Politika

CHP'den Atalay hakkında gensoru TBMM (A.A)

01 Aralık 2011 17:59

-CHP'den Atalay hakkında gensoru TBMM (A.A) - 01.12.2011 - CHP, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay hakkında gensoru önergesi verdi. CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan gensorunun gerekçesinde, halkın yardım ve dayanışma duygularının istismar edilerek toplanan yardımlarla ilgili idari ve adli soruşturmaların, hükümet eliyle akamete uğratıldığı iddia edildi. Gerekçede, şöyle denildi: ''Devlet yetkisi organize bir şekilde kötüye kullanılarak, yolsuzlukların soruşturulması engellenmektedir. Deniz Feneri ilgili soruşturma sürecinde ise hukuk ve adalet adına daha da vahim gelişmeler yaşanmaktır. Deniz Feneri soruşturmasıyla ilgili olarak, Hükümetin ve Başbakan'ın, adli ve siyasi sorumluluklarının tartışılması, sorgulanması ve gerekli prosedürün işletilmesi konusundaki çalışmalarımız, şimdiki hal saklı tutarak, bu süreçte özel bir rol ve görev üstlenen dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın durumunu yasama denetimi sorumluluğu kapsamında değerlendirmek üzere gensoru hazırlanmıştır. Hükümet, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı soruşturmanın ilerleyen bölümlerinde panik halde ve doğrudan soruşturmaya müdahale etmeye başlamıştır. Hükümet ve İçişleri Bakanı buna neden ihtiyaç duymuştur?  Ortaya çıkan bulgular ve gelişmeler, Deniz Feneri yolsuzluğunun başlangıç aşamalarından itibaren, AKP yönetim kadrolarının yolsuzluk ilişkileriyle bağlantıları olduğunu göstermektedir. En azından bulgular o yöndedir''   Gerekçede, ''Safahatı açıklanan bu süreçte, Beşir Atalay'ın doğrudan müdahil olduğu, çıkar yapılanmasını himaye ettiği, görevini kötüye kullandığı, soruşturmaya ve delillere müdahale ettiği, sorumluluğu altında görev yapan Dernekler Dairesi raporları sümenaltı ettiği, arama kararlarını şüphelilere sızdırdığı, hazırlanan raporların idari ve adli gereğini yapmadığı açıklık kazanmış olmakla, dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz'' ifadesine yer verildi.

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