CHP'den Arıtman'a sözlü uyarı

'CHP, Arıtmanı ihraç etmeli'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün etnik kökeni ile ilgili iddialarına kızdı. Baykal, "Bu açıklamaya çok üzüldüm. Yakışıksız bir yaklaşımdır. Bu tür bir yaklaşım herşeyden önce ayıptır" dedi.CHP yönetiminin, Arıtman'ın disiplin kuruluna verilmesi için inceleme başlattığı ve Arıtman'a "Bir süre açıklama yapmayın, hatta İzmir'e gidip dinlenin" dediği öğrenildi.Arıtman'ın "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün anneannesi Ermeni olduğu için Ermenilerden özür dileme kampanyasını destekliyor" iddiasında ısrar etmesi CHP yönetiminde sıkıntı yarattı.Pazar günü düzenlenecek parti kurultayına hazırlanan ve burada yapacağı konuşmada 'özür diliyorum' kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmayı planlayan Baykal, "Arıtman'ın açıklamasına çok üzüldüm. Yakışıksız bir yaklaşımdır. Bu tür bir yaklaşım ayıptır" dedi.Baykal'ın önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) da benzer bir değerlendirme yaptığı öğrenildi. MYK toplantısdan sonra açıklama yapan MYK Sözcüsü Mustafa Özyürek de ilk kez basının önünde partili bir milletvekili açıklamasının doğru bulmadıklarını ilan etmişti. Baykal'ın "Etnik köken bir şereftir. Herkes etnik kimliği ile iftihar etmelidir. Devlet ise etnik kördür. Kimsenin etnik kökeniyle, dini ve mezhebiyle uğraşmaz" sözlerini de anımsatan Özyürek, Arıtman'ın parti genel başkanı ve çizgisiyle ters düştüğünü dile getirmişti.CHP Grup yöneticilerinin Arıtman'dan sözlerini düzeltmesini istedikleri ancak Arıtman'ın bu uyarıları dinlemeyerek görüşlerinde ısrar ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Arıtman'dan bir süre için demeç vermemesini ve televizyonlara çıkmamasını, hatta seçim bölgesi İzmir'e giderek bir süre dinlenmesini isteyen grup yöneticilerinin bu önerilerini aldırmayan Arıtman'ın önceki gece televizyonların canlı yayınlarına çıkması grup yönetimini çileden çıkardı.CHP grup yöneticilerinin, yaptıkları uyarılara aldırmayan Arıtman'ın açıklamalarını incelemeye aldığı, hakkında disiplin işlemi başlatıp başlatmamak konusunda Baykal ve genel merkezin tavrını bekledikleri öğrenildi. Arıtman'ın Grup Disiplin Kurulu'na verilmesi halinde en azından 'uyarı cezası' alabileceği konuşuluyor.CHP'yi öfkelendiren bir başka konu da Arıtman'ın çıkışının gündemi değiştirmesi oldu. Bir CHP yöneticisi şunları söyledi: "Kamuoyu Gökçek-Kılıçdaroğlu düellosuna tam kilitlenmişken, tam da CHP, Melih Gökçek'i köşeye sıkıştırmışken, parti, kamuoyu bu tartışmanın sonucunda ortaya çıkan olumlu havanın ürünlerini toplaması için uygun bir ortam varken sen çıkıyorsun kimseye danışmadan gündemi başka bir konuya taşıyorsun. Deniz bey, 'Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye getirilmesinden sonra, AKP'de yer alan muhafakazar bazı insanların CHP'ye katılması yönündeki gelişme ile ortaya çıkan tablo medyada en çok yer alan tablo oldu' diyor. Türkiye bir aydır bu konuları tartışıyor. Sen geliyorsun 'Abdullah Gül'ün anası babası kim?' diye soruyorsun. Sana ne? Son günlerin moda deyimi ile söyleyeyim. Velev ki Ermeni. Ermeni olsa ne olacak? Kürt olsa ne olacak? Laz olsa ne olacak? Birşey mi değişecek? Değişmeyecek. Sosyal demokrat bir partinin milletvekilisin. Demokrat bir insan kimsenin kimliğini sorgulamaz? İnsan biraz okur dinler. Türkiye'de birileri kendinden söz edilmesini çok seviyor, herhalde Canan hanım da bunlardan biri."Baykal, geçen dönem Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığının tartışıldığı günlerde Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a yazdığı mektupta "Giyim tarzının Türk kadınını rencide ettiğini" savunan Arıtman'ı "Biz kimsenin giyimine kuşamına karışmıyoruz. Her kim olursa olsun giyimleri üzerinden bir tartışma konusu yapılmamalı. Başbakanın eşi, ister özel, ister resmi temaslarında istediği kıyafeti kullanabilir. Bu bir rencide olma konusu olamaz. Mektubunuz amacını aşmış" diye uyarmıştı.