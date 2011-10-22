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CHP'den AP'ye şikâyet: Belediye başkanlarının KCK'dan tutuklanmasının hukukla ilgisi yok!

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, TBMM’de terör konulu oturumun yapıldığı 20 Ekim günü CHP’lilerle bir araya geldi.

22 Ekim 2011 03:00


Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, TBMM’de terör konulu oturumun yapıldığı 20 Ekim günü CHP’lilerle bir araya geldi. CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce’nin makam odasında gerçekleşen görüşmeye, AB Uyum Komisyonu Başkanvekili CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran ve İstanbul Milletvekili Osman Korutürk katıldı.


Görüşmede, CHP’liler uzun tutukluk süresi, KCK kapsamında belediye başkanlarının tutuklanması, hükümetin KHK yöntemiyle parlamentoyu bay pass etmesine yönelik eleştirilerini aktardı. Telefon dinlemelere dikkat çeken CHP’lilerin “Burada yaptığınız konuşmalara da dikkat edin, çünkü telefonlar dinleniyor” uyarısı Oomen’in şaşırttı. CHP’liler, hukukun nasıl işlediği konusunda Başbakan açılan tazminat davalarını örnek verirken Oomen’e, “Biz her ay maaşımızın bir kısmını biriktiriyoruz. Çünkü Başbakan karşısında hiçbir davayı kazanma şansımız yok” deyince raportör yine şaşırdı. 


Alınan bilgiye göre, CHP ile Oomen görüşmesinin ana hatları şöyle:


CHP’liler: Terörle mücadelede başarısız olan hükümet istifa etmelidir. Ayrıca hem Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı hem de KCK adı alında belediyelere yapılan baskıların da hukuk devleti ile ilgisi yok. Tutuklu milletvekili sorunu da halen çözülmedi.


Oomen: Terör konusuna raporda geniş yer vereceğiz. Daha fazla duyarlılık göstereceğiz. Yargı yasama yürütme erkleri ayrılığına ilişkin yapılan referandumla anayasada bir denetim mekanizması getirildi, demokrasi iyileşti. Ancak burada da hukuk kurallarının tam işlemediğini görüyoruz. Özellikle uzun tutukluluk büyük bir sorun. Hükümetin istifasını istemenizi ise doğru bulmuyorum. Çünkü bu konuyu, dayanışma içerisinde Meclis’in çözmesi gerekir.


CHP’liler: Tam 9 yıl geçti. Hükümetin bu şekilde istifasını daha evvel istemedik. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Çünkü on yılda sıfır törenden günde 25 şehidin verildiği bir noktaya geldik. Aynı zamanda Terörle mücadelede orduyla işbirliği yok. TSK mensupları tutuklu yargılanıyorlar, hapisteler. Parlamento da KHK’lerle bay pas edildi. Böyle bir günde bile Başbakan gelip oturumu izlemiyor.


Oomen: Başbakan gerçekten bugünkü oturumda yer almadı mı? Terör konusu var, bir olağanüstü gündem ve Başbakan birleşimde yer almıyor…


CHP’liler: Başbakan, medya yöneticileriyle ile toplantıda.


Oomen: Hakikaten o kadar uzadı mı?


CHP’liler: Evet.


Görüşme sırasında telefon dinlemeleri de gündeme gelirken, CHP’liler, “Burada yaptığınız konuşmalara da dikkat edin, çünkü telefonlar dinleniyor" dedi. Oomen bu ifadeye şaşırırken CHP’liler, “İnsanlar 24 saat izleniyor. İnsanlar yatak odalarında dahi izleniyorlar ve bunu yapan da Başbakan’a bağlı birimlerdir. Bu konuda AB’nin ve özellikle evrensel hukuk kurallarının işletilmesi konusunda sizin de sorumluluğunuz bulunmaktadır" dedi.


Başbakan Erdoğan’ın muhalefet milletvekillerine açtığı tazminat davalarının gündeme gelmesi üzerine Oomen (büyük şaşkınlık yaşarken) CHP’liler:


"Biz her ay maaşımızın bir kısmını biriktiriyoruz. Çünkü Başbakan karşısında hiçbir davayı kazanma şansımız yok."


Ooemen: Peki sizin dokunulmazlığınız yok mu?


CHP’liler: Dokunulmazlıklar sadece cezaevine konulmayı önlüyor. Ama Başbakan şakır şakır dava açıyor ve açtığı tüm davaları kazanıyor, işte hukukumuzun geldiği nokta.


 

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