-CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne başvuru ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - CHP, ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerin'' iptalleri ve yürürlüklerinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine iki ayrı başvuruda bulundu. CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi'nin, CHP'li milletvekilleri adına Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurularda, 4 Temmuz 2011'de Resmi Gazete'de yayımlanan 29 Haziran 2011 tarihli ve 644 sayılı ''Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' ile 645 sayılı ''Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' ile eklerinin Anayasaya aykırı olduğu savunuldu. ''Bu kararnamelerin Anayasaya aykırı olduklarından iptallerine'' karar verilmesi istenen başvurularda, kararnamelerin uygulanmaları halinde giderilmesi güç ya da olanaksız zarar ve durumlar olacağı için iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürürlüklerinin durdurulması'' da talep edildi. Kararnamelerin Anayasaya aykırılığının öncelikle yasalaşma süreciyle ilgili olduğu ifade edilen başvurularda, parlamenter demokrasi ve kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul eden Anayasanın 7. maddesinde yasama yetkisinin, Türk ulusu adına TBMM'ye verildiğine işaret edildi. Bu yetkinin devredilemeyeceği vurgulanan başvurularda, ''Her şeyden önce, tek parti çoğunluğunun yasama organına egemen olduğu, İçtüzük uyarınca muhalefetin yeterince konuşamadığı ve bu nedenlerle neredeyse 3-5 günde yasa çıkarılabildiği bir ortamda, Bakanlar Kuruluna, Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verilmesi, anayasal kuralın amacı ve özüyle bağdaşmamaktadır'' ifadesi kullanıldı. Başvurularda, Kanun Hükmünde Kararnamelerin esasına ilişkin değerlendirmelere de yer verilerek, Anayasa'ya aykırılık iddiası gerekçelendirildi.