CHP'den 'Anayasa değişikliği ne getiriyor; 30 soru 30 cevap' kitapçığı

CHP, anayasa değişikliği ile öngörülen partili cumhurbaşkanlığı sisteminin içerdikleri konusunda “30 soru 30 cevap; anayasa değişikliği ne getiriyor" başlıklı rehber kitapçık hazırladı. Kitapçık, 9 Ocak’ta Meclis Genel Kurulu’nda başlayacak anayasa mesaisi öncesinde milletvekilleri ile paylaşıldı. CHP’nin anayasasını hazırlayan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, daha öncede milletvekillerine 35 soru ve cevapta bilgilendirme notları göndermişti.

“Anayasa Değişikliği Ne Getiriyor? (30 soru 30 cevap)" adlı çalışma Anayasa Komisyonu'ndan çıkmış hali ile yeniden düzenlendi. Çalışmada, “Cumhurbaşkanı önerilen yeni rejimde neler yapabilecek?” sorusuna şöyle yanıt verildi:

"Cumhurbaşkanı üniter yapıyı

bozacak idari düzenlemeler yapacak”

“Bütün yönetim işlerini yapabilecek. Bugün başbakan ve bakanların kullandığı bütün yetkileri kullanabilecek. Bakanlıkları, kamu idaresinin tamamını istediği gibi Kararnamelerle düzenleyebilecek. Bakanlıkları, devlet dairelerini, kurumları kuracak, kaldıracak, görevlerini belirleyecek, atayacak, azledecek, soruşturma yapacak, disiplin işlerini düzenleyecek, ihale yapacak, üniter yapıyı bozacak idari düzenlemeler yapabilecek, ne kadar devlet yetkisi varsa kullanacak.

Partili Cumhurbaşkanı sıfatıyla milletvekili adaylarını belirleyecek, Meclis'in oluşumuna müdahale edecek, Meclis'i fesih edebilecek, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile yasama yetkisine ortak olacak, Yüksek mahkemelere, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna üye atayacak, yargıyı belirleyecek. Bütün bunları yaparken hiçbir şekilde hesap vermeyecek, sorumlu olmayacak. Herkese dokunabilen ama kendisine dokunulamayan bir kadir-i mutlak kişi olacak.”

Kitapçığın tam metni için tıklayın