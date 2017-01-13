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CHP'den AKP'ye: MİT'in "FETÖ'cü" dediği genel başkan yardımcısını yarına kadar açıklamazsanız...

"Biz siyaset yapıyoruz, çelik çomak oynamıyoruz"

13 Ocak 2017 19:36

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın  “MİT'in kayıtlarında AKP Genel Başkan Yardımcılarından biri FETÖ'cü diye kayıtlı" iddiasını hatırlatarak "Biz siyaset yapıyoruz. Çelik çomak oynamıyoruz. Yarına kadar bu belgeyi göstermiyorsanız…" dedi. Altay, cümlesini tamamlayamadan konuşma süresi doldu. 

Engin Altay'ın partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın ilgili bölümü şöyle:

"FETÖ’den bir sürü garibanı hapse attınız. O gençleri oralara AK Parti yönlendirdi. Hâkim olacaksan buraya gideceksin, savcı olacaksan buraya gideceksin. Bülent Tezcan dün ne dedi? Osman, sen FETÖ’cü değilsin. Orası kesin. Herkes yazsın. 563189 No’lu belge. Şu yapılamaz mı? Sayın Bakan MİT’i arar, nerede bu 563189? Çıkar İçişleri Bakanı der ki Bülent Tezcan’a “Sen alçaksın, sen müfterisin” der. Biz de boynumuzu yere düşürürüz. Biz siyaset yapıyoruz. Çelik çomak oynamıyoruz. Yarına kadar bu belgeyi göstermiyorsanız…" (Konuşma süresi doldu)

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