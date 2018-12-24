CHP'den AKP'ye çağrı: Biz hazırız, hayvan hakları yasasını çıkaralım

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, papağana işkence edilmesiyle gündeme gelen hayvanlara yönelik şiddetteki artışın, cezasızlık politikasının sonucu olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a “Seçimden önce verdiğiniz sözleri tutun. Bir an önce hayvan hakları yasası çıkarılmalı. Bu konuda samimiyseniz gelin derhal hayvan dostlarımıza hakkını verelim. Biz hazırız. Ya siz?” çağrısında bulundu.

AKP hükümeti, 16 yıllık iktidarında dönem dönem hayvanlara yönelik kötü muamele ve işkence için cezaları ağırlaştıracağından bahsetse de henüz herhangi bir adım atmadı. Cezasız kalan ya da ufak paralar ile geçiştirilen hayvana yönelik şiddette her geçen gün Türkiye'nin farklı yerlerinden haberler geliyor.

Hürriyet’in aktardığına göre Karaca da bu konu hakkında yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

“Gün geçmiyor ki yeni bir hayvana şiddet haberi ülke gündeminde yer almasın. Yapılan işkencenin hesabı sorulamazken ‘papağan Bahtiyar’ın maruz kaldığı işkence sonucu hayatını kaybetmesinin hesabı sorulamazken gözleri oyulan köpek haberi basında yer aldı. Bunların temel nedeni; seçmene verdiği sözü tutmayan, hayvanların haklarını tanımamakta ısrar eden, direnen AKP iktidarıdır. Yürürlükte olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası, hayvanları mal ve eşya olarak görmekte. Hayvanlara yapılan kötü muamele kabahatler hukukunda değerlendiriliyor. Verilen cezalar caydırıcı değil. Hayvanlara karşı işlenen suçlarda cezaların arttırılması gerekiyor.”