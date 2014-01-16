CHP'den AKP'nin HSYK önerisine ret

CHP'den HSYK önerisine ret kararı çıktı, öneri 'samimi olmadığı' gerekçesiyle uygun bulunmadı. CHP, 'Hayır' kararını AKP’ye de iletti.

CHP'nin bugünkü MYK toplantısında AKP’nin HSYK ile ilgili olarak Anayasa değişikliği konusundaki birlikte çalışma önerisi değerlendirildi. Adalet Komisyonu'nun gündeminde olan HSYK kanun teklifinin görüşmelerinin durdurulmamış olması nedeniyle önerinin samimi bulunmadığı ve uygun görülmediği belirtildi. CHP MYK kararı, AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'ye telefonla bildirildiği belirtildi.

CHP'den yazılı açıklama

CHP TBMM Grubu'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

,"AKP’nin HSYK ile ilgili olarak Anayasa değişikliği konusundaki birlikte çalışma önerisi, bugünkü MYK toplantısında değerlendirilmiş, ancak Adalet Komisyonu'nun gündeminde olan HSYK Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin durdurulmamış olması nedeniyle öneri samimi bulunmamış ve uygun görülmemiştir."