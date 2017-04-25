CHP'den AKPM'nin Türkiye kararına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye'nin siyasi denetim sürecine alınmasına tepki gösterdi. Yılmaz, "Umuyoruz Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır” dedi.

Türkiye'nin 1996'da girdiği denetim sürecinden 2004'te çıktığına işaret eden Yılmaz, "Türkiye tekrar onca reformdan sonra ve özellikle darbe girişimi, akabinde yaşanan OHAL ve daha sonra gelen referandum, demokratik tartışmalar, AGİT raporu, Venedik Komisyonu raporu hep birlikte Türkiye'yi maalesef bugün kötü bir kararla yüzleştirdi" diye konuştu.

"AKPM'nin böyle bir karar almasından elbette üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullanan Yılmaz, herkesin aynı gemide olduğunu dile getirdi.

Aynı kaygıları ve duyguları yaşadıklarını vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denetim süreci, Türkiye'nin demokratik karakterini kaybettiği yönünde bir algının sonucu olarak geliyor. Demokrasinin ve demokratik kurumların sağlıklı bir şekilde işleyişinin maalesef zedelendiği düşüncesinden dolayı böyle bir karar gündeme geldi. Umuyoruz Türkiye bu süreci en kısa sürede atlatır. OHAL bir an önce kaldırılır, Türkiye'de tekrar demokrasiye dönüş başlar. Biz Avrupa kurumlarını, bizim kurucusu olduğumuz uluslararası örgütlerin almış olduğu kararları ve eğilimleri tanımamak, onlara meydan okumak esasen bir yol değil. Türkiye uluslararası alanda iyice manevra alanını daraltmış durumda. Bizim ciddi uyarılarımız vardı, bunların dikkate alınmadığını görüyoruz."

Türkiye'nin yeniden 2004 öncesi sürece döndüğünü savunan Yılmaz, "Bu kötü bir süreçtir. Bu ülkenin bir yurttaşı olarak hepimiz üzüntü duyuyoruz" dedi.