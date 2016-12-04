CHP’den AKP’li Özdağ’a 'Ecevit' yanıtı: Kendisi gibi basit adamlarla uğraşsın!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın CHP'nin Gülen cemaatine arka çıktığı ve Gülen ile Papa'nın görüşmesine Bülent Ecevit'in aracılık ettiği iddialarına sert tepki gösterdi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partililer Bülent Ecevit'e söz söyleyen, onun aziz hatırasına saygısızlık yapanın anlını karışlarlar. Selçuk Özdağ kendi kalibresinde, kendi sıkletinde olan ve kendisi gibi basit adamlarla uğraşsın, Bülent Ecevit gibi bir değerin adını ağzına almasın" dedi.

Dünya Madenciler Günü nedeniyle Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katılan CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Diktatoryal sistem..."

Özel başkanlık istemi ile ilgili olarak "Bu başkanlık sistemi tartışmasında biz mecliste özellikle MHP grubunun büyük bir kısmının ve AKP grubunda, kendi iradesini saraydan ve tek adam rejiminden bağımsızlaştırmış, vatandaşın kendisine verdiği kıymetli yetkinin, emanetin, vekaletin farkında olan milletvekillerin katkılarıyla bunun meclisten geçmeyeceğine yürekten inanıyoruz. Bir yönetim biçimini demokrasi yapan demokrasinin varlığı ve özgürlüğüdür. Muhalefetin varlığı bugün başımızda yanan ampul gibidir. Bir diktatöryal sisteme geçtiğimizde nasıl elektrikler kesildiğinde aklımız başımıza geliyor elektriğin kıymetini anlıyorsak diktatöryal sistem başkanlık sistemine geçildiğinde de muhalefetin yokluğunun ne büyük bir ızdırap olduğunu göreceğiz" diye konuştu.

"Kendisi gibi basit adamlarla uğraşsın"

Özgür Özel, bir gazetecinin AKP Manisa Milletvekili ve TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ'ın Fethullah Gülen ile Papa 2'nci Jean Paul görüşmesine eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in aracılık ettiği, CHP'nin de Gülen cemaatine arka çıktığı iddialarıyla ilgili açıklamasına sert tepki gösterdi.

Özel şunları söyledi:

"Selçuk Özdağ zikzakların siyasetçisidir. Selçuk Özdağ, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 12 Eylül 2010 referandumunda bir kısım ülkücüye, bir kısım Büyük Birlik Partili'ye referanduma evet oyu attırdığı iddiasıyla o gün balkondan teşekkür edilen, bağımsız ülkücüler diye ifade edilen kanata diyet olarak milletvekili yapılmış birisidir. Selçuk Özdağ'ın önemli bir özeliği vardır. O milat dedikleri 17-25 Aralık tarihinden sonra defalarca cemaati övmüş, hatta kendi ifadesiyle cemaatle AKP'nin bozulan ilişkilerini onarmaya çalışmış birisidir.

"Selçuk Özdağ Davutoğlu'nun gidişiyle de silinmiş ve olası bir operasyonda AKP'den ilk uzaklaştırılacak gurup milletvekilinin içindedir. Kendisi bunu bildiği için kendi yumuşak karnı FETÖ'ye olan sevdası ve FETÖ ile olan geçmişteki övgü dolu davranışları olduğu için bugün göze girmek, kaybettiği mevzileri kazanmak, iktidara tırnaklarıyla tutunabilmek için bugün iftiraya, bugün gerçek dışı ifadeleri kullanmaya ve sarayın gözüne girmek için Fethullah Gülen yapısıyla ilgili kimsenin söyleyemediği bir şeyleri icat edip söyleyip farklılaşmaya ve göze girmeye çalışmaktadır.

"Selçuk Özdağ'ın söylediği sözlerin bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bülent Ecevit'in adını ağzına almak için Selçuk Özdağ'ın çok uzun süreler daha 40 fırın ekmek yemesi lazım. Bugün siyaset sahnesinde bulunmayan, parlamento dışındaki bir siyasi partinin lideri olarak gördüğü kişi 1974'de Kıbrıs Barış Harekatı'nı yapan, bu ülke insanların sevdayla bağlı olduğu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü genel başkanı hepimizin sevgilisi ve örnek aldığı bir devlet adamı olan Bülent Arınç'tır.. (Düzelterek) Bülent Ecevit'tir. Eğer kendisi bugüne kadar kol kola girdiklerini sırtından hançerlediği için, bizlerin Bülent Ecevit'in aziz hatırasına saygı duymayacağımızı, onu yalnız bırakacağımızı düşünüyorsa son derece büyük bir yanılgı içindedir.

"Cumhuriyet Halk Partililer Bülent Ecevit'e söz söyleyen, onun aziz hatırasına saygısızlık yapanın anlını karışlarlar. Selçuk Özdağ kendi kalibresinde, kendi sıkletinde olan ve kendisi gibi basit adamlarla uğraşsın, Bülent Ecevit gibi bir değerin adını ağzına almasın."