T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP'den AKP şarkısına yanıt: Tövbe bir daha

Partiler arasındaki reklam rekabeti televizyondan sosyal medyaya taşındı.

08 Haziran 2011 03:00

T24- Partiler arasındaki reklam rekabeti televizyondan sosyal medyaya taşındı. AKP'nin "Haydi bir daha" adlı kampanya şarkısına CHP'liler "Töve bir daha" ile yanıt verdi. Sosyal Medya CHP grubu, "Aynı Yoldan geçmişiz biz" sözlerini "Aynı coptan yemişiz biz" diye değiştirdi.

CHP'nin 'Tövbe bir daha' şarkısı için TIKLAYIN




2011 genel seçiminin en çok konuşulan konularından biri de partilerin televizyon reklamları oldu. CHP'nin emeklilerin sorunlarını dile getirdiği reklama AK Parti icraatleri ve vaadleriyle yanıt verdi.

Ancak bir kaç hafta kala AK Parti'nin oyuncularını vatandaşlardan seçtiği "Haydi bir daha" reklama CHP'den yanıt sosyal medyada geldi.

AK Parti'nin reklamda kullandığı şarkının sözlerini yorumlayan Sosyal Medya CHP grubu, "Aynı Yoldan geçmişiz biz" sözlerini "Aynı coptan yemişiz biz" diye değiştirilirken şarkının "Haydi bir daha" ismi de "Tövbe bir daha" yapıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24