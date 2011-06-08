CHP'den AKP şarkısına yanıt: Tövbe bir daha

T24- Partiler arasındaki reklam rekabeti televizyondan sosyal medyaya taşındı. AKP'nin "Haydi bir daha" adlı kampanya şarkısına CHP'liler "Töve bir daha" ile yanıt verdi. Sosyal Medya CHP grubu, "Aynı Yoldan geçmişiz biz" sözlerini "Aynı coptan yemişiz biz" diye değiştirdi.

CHP'nin 'Tövbe bir daha' şarkısı için TIKLAYIN







2011 genel seçiminin en çok konuşulan konularından biri de partilerin televizyon reklamları oldu. CHP'nin emeklilerin sorunlarını dile getirdiği reklama AK Parti icraatleri ve vaadleriyle yanıt verdi.

Ancak bir kaç hafta kala AK Parti'nin oyuncularını vatandaşlardan seçtiği "Haydi bir daha" reklama CHP'den yanıt sosyal medyada geldi.

AK Parti'nin reklamda kullandığı şarkının sözlerini yorumlayan Sosyal Medya CHP grubu, "Aynı Yoldan geçmişiz biz" sözlerini "Aynı coptan yemişiz biz" diye değiştirilirken şarkının "Haydi bir daha" ismi de "Tövbe bir daha" yapıldı.