CHP’den Ahmet Davutoğlu'na 'torpilli dilekçe' iddiası

Hülya Karabağlı - T24/ Ankara

CHP Adalet Komisyonu Üyesi Turgut Dibek, Dışişleri Bakanlığı’ndaki torpil iddiasını belgelerle gündeme taşıdı. Dibek, Trabzon Milletvekili, eski bakan Faruk Nafiz Özak’ın, Halit Yeşil’in işe alınmasını talep ettiği yazıyı açıkladı. Dibek’in, iddiasına neden olan ve belgelerde adı geçen Halit Yeşil’in yazılı sınavda 75 puan aldığı, 20. sıradan Dışişleri Bakanlığı’na girdiği görülüyor.Dibek, “Başbakan her fırsatta Genel Başkanımızın SSK Genel Müdürlüğü döneminde kadrolaşma yaptığı iddialarını dile getiriyor. Bu iddianın asılsız olduğu kanıtlandığı halde başbakan bu konuda konuşmaya devam ediyor. Asıl kimin kadrolaştığını ortaya koyan bir durum bu. Hiç çekinmeden AKP'li vekiller yazılarıyla talepte bulunuluyor. Bakanlar hemen "gereğini" yapıyor. AKP'nin yönetimi fütursuz bir hal almıştır. Yapılan uygulama açıkça kul hakkı yemektir. Haketmiş olan birinin yerine torpille Halit Yeşil alındıysa bunun hukuk katında yeri olmadığı gibi Allah katında da yeri yoktur. Günahtır."CHP’li Dibek Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergenin gerekçesinde, “Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınav sonuçları 23 Kasım 2011 Tarihinde açıklanmıştır. Yazılı sınavdan 75 puan alan Halit YEŞİL Bilişim alanına 20’nci sıradan girmiştir.Halit Yeşil’in işe alınması için, AKP Trabzon Milletvekili Sayın Faruk Nafız Özak tarafından 2 Kasım 2011 tarihli yazı ile Bakanın şahsına talepte bulunulmuştur”-Genel (İngilizce, Almanca, Fransızca), Diğer Diller (Rusça, Arapça, Farsça, Çince, Japonca, İspanyolca ve Yunanca), Bilişim Alanı, Diplomatik Arşiv, İnsan Hakları bölümlerini kazanan adayların yazılı ve sözlü mülakat puanları nedir?-Sözlü mülakat öncesi bölümlerin listelerinin sıralamaları nasıl oluşmuştur?-Kaç aday için, AKP’li milletvekili ve bakanlar tarafından bakanlığınıza gelen işe alınma talepleri yerine getirilmiştir?