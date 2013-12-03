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CHP'den aday oldu baro başkanlığını bıraktı

İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, CHP'den Konak Belediye Başkan aday adayı olmak için görevinden istifa etti

03 Aralık 2013 17:13

İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş, görevinden istifa ederek, CHP'den Konak Belediye Başkan aday adayı olduğunu bildirdi.

Pekdaş, bu süreçte sorumluluk alma gereği hissettiği için aday adayı olmaya karar verdiğini ifade etti.

Yıllardır insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için mücadele veren bir insan olduğunu belirten Pekdaş, şunları kaydetti:

"Bakanlar, milletvekilleri hükümet olanaklarıyla her tarafta egemenlik ve hakimiyet kurmaya yönelik politika izlemeye başladı. Demokrasi yok edilmek üzere çaba gösteriliyor. Ben aday adayı olmak için istifa ediyorum ama bakanlar, milletvekilleri hükümet olanaklarıyla aday oluyor. Bu haksızlığa dikkat çekmek, buna karşı duruş göstermek için, yerelin kendi adaylarını kendisinin çıkarması gerektiğini göstermek için aday oldum."

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