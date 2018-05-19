CHP'den aday olacak iddialarına Alper Taş'tan yanıt: Parlamento dışı muhalefete adayım

24 Haziran seçimleri öncesi CHP’den milletvekili adayı olacağı iddia edilen ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'ta açıklama geldi. Taş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Parlamento dışı muhalefete adayım” dedi.

Taş, “Bir çok dost, yurttaş vekil olmamı çok istedi. Onları üzdüm, beni bağışlasınlar. Bazıları ise ‘bir vekil adayı olsun da çakalım’ beklentisindeydi onları da bir kez daha hayal kırıklığına uğrattım. ‘Taş yerinde ağırdır’. Parlamentoya değil, parlamento dışı muhalefete adayım” diye yazdı.