T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'DEN "MERKEZ BANKASI TAŞINMASIN" KAMPANYASI ANKARA (A.A)

14 Aralık 2010 14:17

-CHP'DEN "MERKEZ BANKASI TAŞINMASIN" KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - CHP Ankara İl Başkanlığınca, ''Merkez Bankasının Ankara'dan taşınmaması için'' yürütülen kampanya kapsamında 24 bin imza toplandı.   Merkez Bankası Ankara Şubesi önünde toplanan bir grup CHP'li, bankanın İstanbul'a taşınacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı, AK Parti'li üç milletvekilinin Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasını yönünde kanun teklifi verdiğini anımsattı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın taşınmanın gündemde olmadığı yönünde açıklamalarının bulunduğunu ifade eden Yıldızlı, konunun yeniden gündeme gelebileceğini savundu. Merkez Bankası ve diğer büyük bankaların Ankara'dan taşınması durumunda kentin büyük kayıp yaşayacağını ileri süren Yıldızlı, ''Ulusal egemenliğin en önemli unsurlarından biri olan ve kendi parasını basma yetkisine sahip tek kurumun ulusal egemenliğin simgesi ve başkentinden götürülmesiyle Ankara'nın başkent olma vasfını da fiilen ortadan kalkacaktır. Böylece ulus devletinin varlık sebepleri de olabildiğince azalarak İstanbul'un finans merkezi olmanın yanısıra yeni biçimlenecek devletin merkezi olmasının önündeki engeller de kendiliğinden kalkmış olacaktır. Ayrıca İstanbul ölçüsüz biçimde büyütülmektedir. Ankara ise İstanbul'un ağırlığını dengeleyen en önemli unsurdur. Banka ve finans kurumlarının Ankara'dan ayrılması Ankara'nın bu gücünü kırdığı ölçüde bu baraj görevini de imkansız hale getirecektir.'' Merkez Bankasının Ankara'da kalması için düzenlediklerini imza kampanyası kapsamında 24 bin imza topladıklarını söyleyen Yıldızlı, imzaları da içeren içeren dilekçeyi TBMM Başkanlığına verilmek üzere CHP grup başkanvekillerine sunacaklarını da kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24