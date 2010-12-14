-CHP'DEN "MERKEZ BANKASI TAŞINMASIN" KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - CHP Ankara İl Başkanlığınca, ''Merkez Bankasının Ankara'dan taşınmaması için'' yürütülen kampanya kapsamında 24 bin imza toplandı. Merkez Bankası Ankara Şubesi önünde toplanan bir grup CHP'li, bankanın İstanbul'a taşınacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan CHP Ankara İl Başkanı Ali Yıldızlı, AK Parti'li üç milletvekilinin Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasını yönünde kanun teklifi verdiğini anımsattı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın taşınmanın gündemde olmadığı yönünde açıklamalarının bulunduğunu ifade eden Yıldızlı, konunun yeniden gündeme gelebileceğini savundu. Merkez Bankası ve diğer büyük bankaların Ankara'dan taşınması durumunda kentin büyük kayıp yaşayacağını ileri süren Yıldızlı, ''Ulusal egemenliğin en önemli unsurlarından biri olan ve kendi parasını basma yetkisine sahip tek kurumun ulusal egemenliğin simgesi ve başkentinden götürülmesiyle Ankara'nın başkent olma vasfını da fiilen ortadan kalkacaktır. Böylece ulus devletinin varlık sebepleri de olabildiğince azalarak İstanbul'un finans merkezi olmanın yanısıra yeni biçimlenecek devletin merkezi olmasının önündeki engeller de kendiliğinden kalkmış olacaktır. Ayrıca İstanbul ölçüsüz biçimde büyütülmektedir. Ankara ise İstanbul'un ağırlığını dengeleyen en önemli unsurdur. Banka ve finans kurumlarının Ankara'dan ayrılması Ankara'nın bu gücünü kırdığı ölçüde bu baraj görevini de imkansız hale getirecektir.'' Merkez Bankasının Ankara'da kalması için düzenlediklerini imza kampanyası kapsamında 24 bin imza topladıklarını söyleyen Yıldızlı, imzaları da içeren içeren dilekçeyi TBMM Başkanlığına verilmek üzere CHP grup başkanvekillerine sunacaklarını da kaydetti.