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Politika

CHP'den "dokunulmazlık" çağrısı ANKARA (A.A)

17 Kasım 2011 21:02

-CHP'den "dokunulmazlık" çağrısı ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve AK Parti Grubuna ''dokunulmazlığımızı kaldırın'' çağrısı yaptı. CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 2'si kendisine ait olmak üzere bazı milletvekillerinin toplam 70 dokunulmazlık dosyasının daha TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ifade ederek, konuya ilişkin şu eleştirilerde bulundu: ''Çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olan ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilleri hakkındaki Başbakanlık tezkereleri, Meclis Adalet ve Anayasa Karma Komisyonuna sevk edilmiş. Böylece, Meclis'te 23. Dönem'den kalan 481 dosyaya, yeni gelen 70 dosya daha eklenmiş ve dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili dosya sayısı 551'e yükselmiş bulunuyor. Bu demokrasimiz adına da hukuk devleti adına da yolsuzluklarla mücadele adına da yüz karasıdır.'' -''Bizi yargıya havale edin''- Milletvekilleri için tek dokunulmazlığın ''kürsü dokunulmazlığı'' olduğunu, bunun dışındaki dokunulmazlıkların kaldırılmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, kendi dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Başta Başbakan olmak üzere, iktidar partisi milletvekilleri dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemeyebilirler, kendilerine benzettikleri yargıdan kaçabilirler. Ama biz yargılanmak istiyoruz. Çünkü, kalpazanlık, ihaleye fesat karıştırmak, cürüm işlemek için çete kurmak gibi yüz kızartıcı suçlamayla karşı karşıya olanlarla aynı konumda olmak istemiyoruz. Onlar dokunulmazlık zırhına sarılmak istiyor olabilir. Bizi onlardan ayırın, yargılanalım. Meclis'teki çoğunluklarını keyfi olarak kullanmayı alışkanlık haline getiren AKP Grubu'nun, kendilerini korumaya devam etmesini, ama bizi yargıya havale etmelerini istiyor, bu konuda Meclis Başkanını da girişimde bulunmaya davet ediyorum. Bizim dosyalarımızı dönem sonuna bırakmayın. Dokunulmazlıklarımızı kaldırın.''

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