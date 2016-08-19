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CHP'den 3. Köprü'ye isim önerisi; Pir Sultan Abdal

“İşte o zaman o köprü, yerleşik devlet aklıyla Alevi vatandaşlar arasında bir gönül köprüsüne dönüşebilir”

19 Ağustos 2016 15:09

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ak Parti hükümetine 3. Köprü üzerinden samimiyet çağrısı yaptı. Özel, Başbakan Binali Yıldırım’ın salı günkü grup toplantısında Alevilere yönelik verdiği sıcak mesajları ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşan süreçte partiler arası diyalog ortamını değerlendirdi. 3. Köprü’ye Pir Sultan Abdal’ın adının verilmesini öneren Özel, “İşte o zaman o köprü, yerleşik devlet aklıyla Alevi vatandaşlar arasında bir gönül köprüsüne dönüşebilir” diye konuştu.

Milliyet’ten Meriç Tafolar’ın haberine göre, Özel şunları söyledi: 

“AKP, ‘muhalefeti anlıyoruz’ diyor ama bunu sözle yapıyor. Türkiye’yi eskisi gibi yönetip, ‘ben eskiden ders aldım’ demenin bir manası yok. Başbakan’ın konuşması manidardı. Alevilerle ilgili güzel şeyler söylüyor. Bir yandan da Yavuz Sultan Selim’i övüyor. Alevilerin çok önemli bir kısmı Yavuz’u Alevilere acı çektirmiş biri olarak görüyorlar. Somutlaşmaya ihtiyaç var. Bir darbe yapıldı diyorsanız ve bu darbeye meclis direndi diyorsanız, niye OHAL’e ihtiyaç duydunuz, neden KHK’lara sığındınız? Alevilerle ilgili olumlu sözlerinde samimiyse Başbakan gelsin o köprüye Pir Sultan Abdal adını verelim. Hacı Bektaş Veli’nin adını verelim. İşte o zaman o köprü, yerleşik devlet aklıyla Alevi vatandaşlar arasında bir gönül köprüsüne dönüşebilir.

“15 Temmuz ruhu diye bir ruh yakalanacaksa, o sadece birbirimizin darbe karşıtlığını alkışlamakla olmaz” diyen Özel, “Abdullah Tayyip Olçok da Türkiye’nin şehidi olmalı, Berkin Elvan da Türkiye’nin şehidi olmalı. Çünkü 15 Temmuz öncesi davrandığın gibi davranmayacaksan, Gezi sürecinde de kendinde kusur göreceksin”

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