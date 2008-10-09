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Politika

CHP'den '2. Akman harekâtı'

RTÜK’ün CHP’li üyeleri yarın yapılacak Üst Kurul toplantısında Başkan Akman’ın durumunun karara bağlanmasını isteyecek.

09 Ekim 2008 03:00

RTÜK’ün CHP’li üyeleri yarın yapılacak olan Üst Kurul toplantısında RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın durumunun yeniden görüşülerek karara bağlanmasını isteyecek. RTÜK üyeleri Mehmet Dadak, Şaban Sevinç ve Hülya Alp yarınki toplantıda Akman’ın gerek şirket yöneticiliklerinden geç istifası gerekse özellikle Doğan Medya Grubu’na karşı tarafsız davranamayacağı konularının müzakere edilerek karar alınmasını isteyecekler.

RTÜK’ün CHP’li üyeleri Sevinç, Dadak ve Alp ayrıca RTÜK Başkanı Akman’ın durumunu, yarınki toplantıda da herhangi bir sonuç alınamaması halinde önümüzdeki hafta yargıya taşıyacaklar.

Akman'a RTÜK Üst Kurulu'nda uyarı şoku 

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