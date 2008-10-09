CHP'den '2. Akman harekâtı'

Akman'a RTÜK Üst Kurulu'nda uyarı şoku

RTÜK'te bir tacir

Akman koltuğu bırakmıyor

RTÜK’ün CHP’li üyeleri yarın yapılacak olan Üst Kurul toplantısında RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın durumunun yeniden görüşülerek karara bağlanmasını isteyecek. RTÜK üyeleri Mehmet Dadak, Şaban Sevinç ve Hülya Alp yarınki toplantıda Akman’ın gerek şirket yöneticiliklerinden geç istifası gerekse özellikle Doğan Medya Grubu’na karşı tarafsız davranamayacağı konularının müzakere edilerek karar alınmasını isteyecekler.RTÜK’ün CHP’li üyeleri Sevinç, Dadak ve Alp ayrıca RTÜK Başkanı Akman’ın durumunu, yarınki toplantıda da herhangi bir sonuç alınamaması halinde önümüzdeki hafta yargıya taşıyacaklar.