-CHP'DEN 14 KLASÖRLÜK DENİZ FENERİ BELGESİ ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - CHP'nin, ''Deniz Feneri Davası'' ile ilgili elde ettiği 14 klasörlük belgeyi, yarın Savcılığa teslim edeceği bildirildi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Alman Mahkemeleri'nin birinci davayı karara bağladığı, ikinci davayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Türkiye'nin ise hala soruşturmayı tamamlayamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Almanya Türkiye'den, Türkiye Almanya'dan belge bekliyor. Bu arada soruşturmayla ilgilenen bir savcı HSYK üyesi oldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, soruşturmayı sürdüren adli makamlara yardımcı olmak için, Almanya'da devam eden ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da yakından ilgilendiren Deniz Feneri yolsuzluğuyla ilgili belgelerin Cumhuriyet Savcılığına teslim edilmesi talimatını verdi. Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan Ali Kılıç yarın Ankara Adliyesine giderek Alman polisiyle savcısı tarafından hazırlanarak mahkemeye sunulan ve birer nüshasını da CHP'nin elde ettiği 14 klasörlük belgeyi soruşturmayı yürüten savcıya teslim edecek.''