CHP’deki değişim dalgası çok ismi geride bıraktı

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önce MYK’ya ardından da Parti Meclisi’ne (PM) sunduğu milletvekili aday listesinde eski Genel Sekreter Önder Sav, eski Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay ile Grup Başkanvekili Kemal Anadol’a yer verilmedi.



Değişim rüzgârı CHP’de aday listelerine yansıdı. Kılıçdaroğlu, 101 kişilik gruptan 78 vekili listeye almadı. Önder Sav ve çevresindekiler ile Baykal ekibi de yok. Baykal Antalya’da yine liste başı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni CHP” söylemini 12 Haziran seçimleri için yapılan milletvekili aday listesinde yaşama geçirerek radikal bir liste oluşturdu. Kılıçdaroğlu, Mayıs 2010 kurultayında Deniz Baykal karşısında yanında yer alan eski Genel Sekreter Önder Sav ile yollarını ayırdı. Kılıçdaroğlu kendisi dışında 101 kişilik CHP grubundan sadece 22 milletvekilini yeni dönem için listelerine taşıdı. Sav ile birlikte Sav’ın uzun süre parti yönetiminde yer alan yakın çalışma arkadaşlarına ve aralarında “Dersim isyanı” açıklamaları nedeniyle sorun yaşadığı Onur Öymen’in de bulunduğu Baykal’a yakın ekibe de listede yer vermeyen Kılıçdaroğlu, Baykal’ı ise yine Antalya’da 1. sıraya yerleştirdi.





Evine kadar gittiler



Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ile birlikte son kez aday isimleri üzerinde çalışan Kılıçdaroğlu, daha sonra MYK üyeleriyle birlikte PM öncesinde listeleri değerlendirdi. Günlerdir Kılıçdaroğlu’na ulaşmaya çalışan bazı aday adaylarının sabah saatlerinde CHP liderinin evine kadar gittikleri bildirildi.





Toplantılar sarktı



Saat 15.00’da başlaması öngörülen MYK toplantısı 1,5 saat kadar gecikmeli yapıldı. Bu gecikme 17.00’da başlayacağı duyurulan PM toplantısı ancak 20.30’da başladı



MYK toplantısı öncesinde Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin, İzmir Milletvekili Kemal Anadol ile görüşerek listeye giremediğini söylediği ve “Genel Başkan sizden anlayış bekliyor” dediği kaydedildi. Bunun üzerine tansiyonu düştüğü öğrenilen Anadol’un daha sonra MYK toplantısına katılarak niçin aday gösterilmediği konusunda tartıştığı öğrenildi. Kendisinin liste dışı bırakılmasının doğru olmadığını ve parti dokusunun bozulmasının bir bedeli olacağını söyleyen Anadol’un sert çıkışı üzerine MYK üyelerinin kendisini sakinleştirmeye çalıştığı dile getirildi.





Önder Sav ve ekibi yok



Listeler hazırlanırken Sav’ın her zaman olduğu gibi Ankara 1. bölge 1. sıradan aday gösterilip gösterilmeyeceği günlerce tartışıldı. Ancak 1. bölgede liste başına Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata getirilirken, Sav’ın dışında, sağ kolu olarak nitelenen Hakkı Suha Okay da listeye giremedi.





Baykal var ekibi yok



Antalya listesi kendisine bırakılan ve liste başı olan Baykal, kendi ekibinden sadece Osman Kaptan’ı yanına aldı.



Baykal’a yakın isimlerden Yılmaz Ateş, Mehmet Sevigen, Mehmet Ali Özpolat, Onur Öymen ve Mustafa Özyürek’e ise aday listelerinde yer verilmedi.



Kılıçdaroğlu’nun, Sav ve ekibi ile Baykal ekibine yönelik bu hamlesi ‘partiye tamamen damgasını vurdu’ şeklinde yorumlandı.



101 kişilik CHP grubundan 23’ü aday listelerine girerken, Kılıçdaroğlu dışında sadece 22 vekil yeni dönemde aday gösterilmiş oldu.





Kim nereden aday oldu?



Kılıçdaroğlu İstanbul 2. bölgeden liste başı olurken, Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ikinci, “Niçin Diyarbakır’dan aday olmuyor” denilen Sezgin Tanrıkulu üçüncü, gazeteci-yazar Aydın Ayaydın 4. sıradan aday gösterildi. Gürsel Tekin 1. bölgeden liste başı olurken, Osman Korutürk ikinci sıradan aday gösterildi. 3. bölgede ise Erdoğan Toprak birinci, Umut Oran ikinci, eski DİSK Başkanı Süleyman Çelebi üçüncü, gazeteci yazar Oktay Ekşi dördüncü ve sanatçı Sabahat Akkiraz beşinci sıradan aday gösterildi. Gazeteci yazar Ayşe Önal’ın trafik kazası geçirerek sol kolunu kayebeden kızı Şafak Pavey, İstanbul 1. Bölge 5. sıradan aday gösterilirken, eski KAGİDER Genel Başkanı Gülseren Onanç 2. bölge 15. sıradan aday gösterildi.





Balbay ve Türmen İzmir’de



Balbay, Aydın yerine İzmir 2. Bölge 2. sıradan aday gösterilirken, Milliyet gazetesi eski yazarı Rıza Türmen İzmir 1. bölge 2. sıradan aday oldu. İzmir 1. Bölge’de Güldal Mumcu aday gösterilirken 2. Bölge’de Alaattin Yüksel, Balbay, Mehmet Ali Susam, Rahmi Aşkın Türeli ve Aytun Çıray yer aldı. Eski başsavcı İlhan Cihaner’in son anda liste dışı kaldığı öğrenildi.





Ankara ne oldu?



Ankara 1. Bölgede ise Sencer Ayata liste başı olurken, Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, eski YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan, PM üyesi Aylin Nazlıaka, eski ANAP’lı Bülent Kuşoğlu, avukat Levent Gök, listede Ayata’nın ardında yer buldu.



Ankara 2. Bölgede de Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin, eski ATO Başkanı Sinan Aygün, PM Üyesi Gökhan Günaydın, PM’nin en genç üyelerinden Ekrem Oktay da listeye girdi. Adana’da ise Faruk Loğoğlu’nun listeye girdiği, bilişim uzmanı Tacidar Seyhan’ın ise listeye alınmadığı öğrenildi.





Sümer ve Kaleli de girdi



Diyarbakır’da Salih Sümer’in ilk sırada yer aldığı, Bursa’da Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli’nin, Kocaeli’nde Hurşit Güneş’in, Trabzon’da Volkan Canalioğlu’nun listede bulunduğu kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma ekibi içerisinde yer alan danışmanları Ali Kılıç ve Ali Öztunç’un listede yer bulamaması da dikkat çekti.





Çetin, Karayalçın ve Karakaş yok



Listede eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın ve eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş gibi isimlerin yer almadığı öğrenildi.



PM toplantısında da önseçimle adayların belirlendiği yerler dışında kalan, 85 ayrı seçim bölgesi için 435 adayın ismi bölge bölge okunarak oylandı. Bu nedenle toplantı geceyarısına kadar sürdü.

PM toplantısından bilgi sızmaması için jammerlar devreye konulurken, binada cep telefonu ve kablosuz ağlarla iletişimde bu nedenle sıkıntılar yaşandı.