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Politika

CHP'de yumruklu kavga

Bayram Meral, kendisi hakkında ''Sürüden ayrılanı köpekler ısırmış'' diyen CHP'li Belediye Meclis üyesi Atanur Göncü'yü yumrukladı.

16 Aralık 2009 02:00

T24- Kurban Bayramı arefesinde Ankara ORAN'da sabah yürüyüşü yaparken köpekler tarafından saldırıya uğrayan CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, kendisi hakkında ''Sürüden ayrılanı köpekler ısırmış'' diyen CHP'li Belediye Meclis üyesi Atanur Göncü'yü yumrukladı.

Akşam Gazetesi'nden Rezzak Oral'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Bayram Meral, bütçe görüşmelerine katılmak üzere Meclis'e geldi. Meral, TV'de 'Eskiden Bayram Bey bizimle yürürdü, sonra bizden koptu. Sürüden ayrılanı kurt kapar, Bayram Bey'i de köpekler ısırmış' yorumunu yapan Baykal'ın yürüyüş arkadaşı Çankaya Belediye Meclis Üyesi Atanur Göncü ile karşılaştı. Göncü'nün imalı bir şekilde gülmeye başlamasıyla ortalık gerildi. Meral, Göncü'ye 'Neden böyle bir konuşma yaptın?' diye sorunca Göncü, 'Bayram Bey ben şaka yaptım' yanıtını verdi ve sözlerini tekrarladı. Göncü'nün aynı sözleri tekrarlaması üzerine, çok öfkelenen Meral ani bir hareketle Göncü'nün suratına yumruğu indiriverdi. Çevredekiler ne olduğunu anlayamadan Meral'in yumruklarına devam etmesi güçlükle önlenebildi. Göncü kulisten yara almadan uzaklaştırıldı.

 

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