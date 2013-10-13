CHP'de 'yolsuzluk' istifası

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP'de Yolsuzlukları Araştırma Biriminin başındaki isim, TBMM KİT Komisyonu Üyesi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu görevlerinden istifa etti. Erdoğdu'nun hazırladığı bazı dosyaların parti içinde bazı kişileri rahatsız ettiğine dikkat çekiliyor. Partideki bu isimlerle Erdoğdu'nun uzun zamandır ters düştükleri belirtiliyor. Erdoğdu, TOKİ gibi bir çok kurumla ilgili usulsuzlük ve yolsuzluk dosyalarını kamoyunun gündeme taşımıştı.

Yolsuzluk dosyaları kapatılmak mı isteniyor?

Partinin önde gelen bazı isimleri tarafından engellenme girişimlerinin Erdoğdu üzerinde bardağı taşıran son damla olduğu kaydediliyor. Bir çok yolsuzluk dosyasının kapatılması yönande 'telkinde' bulunulduğuna dikkat çekiliyor. Baskılara daha fazla dayanamadığı belirtilerek istifa ettiği söyleniyor.

Aykut Erdoğdu kimdir?

Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972'de Kars Sarıkamış'ta doğdu. Babasının adı Asım, annesinin adı Seher'dir. Yönetici; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. ABD'de Carnegie Mellon University'de Kamu Politikaları ve Yönetimi konulu yüksek lisansını yaptı.

1995 yılında Hazine Müsteşarlığında stajyer hazine kontrolörlüğüne atandı ve daha sonra baş kontrolör oldu. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde "Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları" konusunda çalışmalarda bulundu. Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor-CIA) belgesinin sahibidir. İngilizce ve Almanca bilen Erdoğdu, evli ve 1 çocuk babasıdır.