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Politika

CHP'de 'yolsuzluk' istifası

TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, görevlerinden istifa etti

13 Ekim 2013 00:00

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP'de Yolsuzlukları Araştırma Biriminin başındaki isim, TBMM KİT Komisyonu Üyesi İstanbul Milletvekili  Aykut Erdoğdu görevlerinden istifa etti. Erdoğdu'nun hazırladığı  bazı dosyaların parti içinde bazı kişileri  rahatsız ettiğine dikkat çekiliyor. Partideki bu isimlerle Erdoğdu'nun uzun zamandır ters düştükleri  belirtiliyor. Erdoğdu, TOKİ gibi bir çok kurumla ilgili usulsuzlük ve yolsuzluk  dosyalarını kamoyunun gündeme  taşımıştı.

 

Yolsuzluk dosyaları kapatılmak mı isteniyor?

 

Partinin önde gelen bazı isimleri  tarafından engellenme girişimlerinin Erdoğdu üzerinde bardağı taşıran son damla olduğu  kaydediliyor. Bir çok yolsuzluk dosyasının  kapatılması yönande 'telkinde'  bulunulduğuna dikkat çekiliyor. Baskılara  daha fazla dayanamadığı belirtilerek istifa  ettiği söyleniyor.

 

Aykut Erdoğdu kimdir?

 

Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972'de Kars Sarıkamış'ta doğdu. Babasının adı Asım, annesinin adı Seher'dir. Yönetici; Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. ABD'de Carnegie Mellon University'de Kamu Politikaları ve Yönetimi konulu yüksek lisansını yaptı.

1995 yılında Hazine Müsteşarlığında stajyer hazine kontrolörlüğüne atandı ve daha sonra baş kontrolör oldu. 2004 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde "Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları" konusunda çalışmalarda bulundu. Uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı İç Denetçi (Certified Internal Auditor-CIA) belgesinin sahibidir. İngilizce ve Almanca bilen Erdoğdu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

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