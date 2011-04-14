CHP'de yer kavgası büyüyor





HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk Parti Meclis’inde kabul edilen aday listesinin üçüncü sırada olan yerinin ‘akşamdan sabaha’ değiştirilerek dördüncü sıraya düşürüldüğünü belirterek, “ Milletvekili olmam hakkım elimden alındı” dedi.

YSK’YA GÖNDERİLEN LİSTE

Öztürk dün avukatı eski milletvekili Sabri Ergül’le Meclis’te düzenlediği basın toplantısında CHP yönetimini yasal olmayan yollarla liste değiştirmekle suçladı. MYK’nın PM’ye sunduğu listedeki sıralamada kendisinin Aytuğ Atıcı, İsa Gök,’ten sonra üçüncü, Vahap Seçer’in ise dördüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Öztürk, “ Liste bu şekilde PM’nin bilgisine sunulmuş ve işaret oylaması ile saat 22. 30 sıralarında oylanarak kabul edilmiştir. 4. sırada bulunan Vahap Seçer listeye itiraz ettiğinde ve sıradan çekildiğini söylediğinde genel Başkanımız ‘Mersin’de iki kez yaptırdığımız kamuoyu yoklamasında listenin bu şekilde oluştuğunu, sıralamaya kimsenin itiraz etmemesi ve saygı duyması gerektiğini’ söyledi. Ancak akşamdan sabaha ne olsuysa ertesi gün YSK’ya gönderilen listede Vahap Seçer ikinci sıra, İsa Gök üçüncü ben de dördüncü sıraya kaydırıldım”.

AÇIKÇA YETKİ GASPIDIR

“Burada mesele benim 4. sırada milletvekili adayı olmamım ötesinde bir hukuksuzluğun olmasıdır” diyen Öztürk, “Burada kendi hukukumu, PM’nin hukuku, Genel başkanımızın hukuku koruyorum. Benim milletvekili olmam önemli değil. Benim için önemli olan belirlenmiş olan iradenin ortadan kaldırılmasıdır Açıkça yetki gasbıdır”.

CHP’li olarak 35 yıldır haksızlıklara karşı mücadele ettiğini anlatan Öztürk, “Bir gün kendi partim tarafımdan hakkımın elimden alınacağı aklıma gelmezdi. Benim milletvekili olmam hakkım elimden alındı”. Öztürk, “Bu durumdan rahatsız olduğunu düşündüğünü” Vahap Seçer’i istifaya davet etti.

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU

Öztürk’ün avukatı Sabri Ergül, listeler üzerinde yapılan işlemin parti tüzüğüne ve yasalara aykırı olduğunu PM’de alınan bir kararın MYK’da değiştirilemeyeceğini söyledi. Bu durumun YSK’ya belge sunularak düzeltilebileceğini belirten Ergül aksi halde YSK’ya yapacakları başvuru sonucunda CHP’nin Mersin listesinin iptal edilebileceğine dikkat çekti.

Ergül, bir soruya, PM’de alınan kararın usulsüz bir şekilde değiştirilmesinin evrakta sahtecilik suçu olduğunu söyledi.