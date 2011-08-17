-CHP'de yeni MYK belirlendi ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK üyelerini belirlediği belirtildi. Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil'in yerini koruğu yeni listede Örgütlenme ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap oldu. CHP'de yeni MYK şöyle: Nihat Matkap: Örgütlenme ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Erdoğan Toprak: İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Atilla Emek :Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Gürsel Tekin: Tanıtım, Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Gökhan Günaydın: Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Yakup Akkaya: İşçi Memur Sendikaları, Emekliler Ve Emek Bürolarıyla Sendikaları, Meslek İşveren Kuruluşları ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Faruk Loğoğlu: Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Birgül Ayman Güler: Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. M. Zeki Gündüz: Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Faik Öztrak: Ekonomik Ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Ayten Kayalıoğlu: Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Sencer Ayata: Ar-Ge; BYKP'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Perihan Sarı: Partiiçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Mehmet Emrehan Halıcı: Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Sezgin Tanrıkulu: İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Bihlun Tamaylıgil: Genel Sekreter.