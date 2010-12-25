-CHP'DE YENİ MYK AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan Parti Meclisi'ne (PM) göre yeni MYK'yı belirledi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, yeni MYK'da yer alan isimler şöyle: 1-Örgütlenme ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin 2-İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş 3-Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum 4-Partinin Tanıtımı ve Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak 5-Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkan Yardımcılıkları: 6-İşçi Memur Sendikaları ve emekliler ve emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin 7-İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşları ve diğer sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran 8-Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk 9-Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan 10-Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay 11-Ekonomik ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak 12-Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel 13-AR-GE; Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata 14-Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli 15-Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrahan Halıcı 16-İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu 17-Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil