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Politika

CHP'DE YENİ MYK AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

25 Aralık 2010 21:13

-CHP'DE YENİ MYK AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de 15. Olağanüstü Kurultay sonrası oluşan Parti Meclisi'ne (PM) göre yeni MYK'yı belirledi. CHP'den yapılan açıklamaya göre, yeni MYK'da yer alan isimler şöyle: 1-Örgütlenme ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin   2-İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş    3-Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum   4-Partinin Tanıtımı ve Basın ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak   5-Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu   Meslek Kuruluşları, Sendikalar ve Diğer Sivil Toplum Kuruluşları Genel Başkan Yardımcılıkları:  6-İşçi Memur Sendikaları ve emekliler ve emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Çetin  7-İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşları ve diğer sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran    8-Dış İlişkiler ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Korutürk   9-Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan   10-Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay   11-Ekonomik ve Mali Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak   12-Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Yüksel   13-AR-GE; Bilim Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata   14-Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli   15-Bilişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrahan Halıcı    16-İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu   17-Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil 

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