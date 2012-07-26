CHP'de vatandaşlık tanımı kriz yarattı

CHP'nin vatandaşlık tanımı tartışması ulusalcı kanatla yenilikçi kanat arasında görüş ayrılığı doğurdu. Kılıçdaroğlu, bugün hukukçu vekilleriyle toplanacak.

CHP'de yeni Anayasa'da 'vatandaşlık' krizi. Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu müzakerelerinde, kartlar açılıyor. CHP'de vatandaşlık tanımına ilişkin madde üzerinde uzlaşı sağlanamadı. Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin hukukçu isimlerini toplantıya çağırdı. Bugün gerçekleşecek toplantıda, "vatandaşlık" tanımı konusunda görüş ayrılıklarının giderilmesi ve parti adına önerilecek tanımın netleştirilmesi planlanıyor.



Irkçılık temelinde değil



Bu konuda nasıl bir formüle varılacağı merakla bekleniyor. Toplantıya çağrılan ulusalcı isimlerden CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, "Türk ulusu kavramından vazgeçemeyiz" dedi. Irkçılık temelinde bir ulusçuluğu savunmadıklarının altını çizen Yılmaz, "Bu ülke toprakları üzerinde Misak-ı Milli sınırları içinde kendisini Türk ulusuna ait hisseden herkesin Türk olduğunu söylüyoruz. Kendisini Kürt, Laz, Çerkez olarak ifade eden insanların varlığı kabul edilebilir, ama Türk ulusu kavramından vazgeçilemez. Aksi halde aynen Sevr Anlaşması'ndaki gibi bir parçalanma söz konusu olabilir. Zaten istenen şey de ülkeyi etnik temelde parçalamak."

CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un da aynı görüşte olduğu biliniyor.

Vizyon ilkelerine sadakat



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kürt kökenli İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise bu görüşe katılmıyor. Tanrıkulu, 25 Haziran 2011'de CHP'nin açıkladığı ve altında Süheyl Batum'un da imzası olduğu "Anayasa Vizyonu" ilkelerine sadık olunmasını talep eden isimlerin başında geliyor. Tanrıkulu'nun yakın çevresine, "Bu belgede anayasal vatandaşlık deniyor. Seçimden önce açıklanan CHP'nin tutum belgesine, PM ve MYK'de aksi kararlaştırılmadığı sürece aynen uyulmalıdır" görüşünü savunduğu biliniyor.

Belgede, 'bir arada yaşama arzusuna dayalı ulus tanımı ve yurttaşlığın ırk, etnik köken veya dine dayanmayan hukuksal bir bağ olduğu' açıklanmıştı. CHP'li Rıza Türmen gibi çok sayıda vekil de bu görüşe aynen katılıyor.



Peki tutuklular?



Toplantıya çağrılan CHP'nin hukukçu vekillerinden Ali Rıza Öztürk ise 'Boş şeylerle uğraşacak zamanım yok. Anayasa'ya kabul oyu da vermeyeceğim. Poşu takanların örgüt üyeliğinden ceza aldığı, HES'e karşı çıkanların yargılandığı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullananların örgüt üyeliğinden yargılandığı bir ülkede demokratik Anayasa yapılamaz' diye konuştu. Öztürk, 'Sayın Kılıçdaroğlu dahil herkes önce tutuklu vekil sorununun aşılması için kafa yormalı' diye konuştu.

Öztürk, faşist bir Anayasa olan 1982 Anayasasından kaynaklı temel hak ve özgürlüklerin kullanılamadığı bir ülkede demokratik Anayasa'nın da sorunları çözemeyeceğini savunarak, "Çünkü yaşadığımız sorunların hiçbiri Anayasa'dan kaynaklanmıyor" dedi.

Irkçı da şeriatçı da kapatılsın



CHP, laiklik karşıtı partilerin yanı sıra ırkçı partilerin de kapatılmasının önünü açan bir teklifte tam uzlaşıya vardı. Teklifte, tüzüğü laikliğe aykırı, ırkçı ve suç işlenmesini teşvik eden partilere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından ihtar verileceği, ihtarı yerine getirmemesi halinde partiye idari para cezası verileceği belirtildi. Anayasa Mahkemesi'nin bu idari para cezasına karşın, tüzüğünü düzeltemeyen partinin gelecek genel, ara ve yerel yönetimler seçimlerine katılmasını yasaklayacağı ifade edilerek, "Partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanır" denildi.