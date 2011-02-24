-CHP'DE ÜYELİK AİDATLARI CEP TELEFONUNDAN ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı, CHP'de üyelik aidatlarının bugünden itibaren cep telefonuyla ödeneceğini bildirdi. Halıcı, yaptığı yazılı açıklamada, cep telefonu aracılığıyla her üyeden aylık 3 TL alınacağını ve bunun CHP'li üyenin Turkcell faturasına yansıtılacağını belirtti. CHP Turkcell Mobil aidat ödeme sisteminin dünden itibaren hizmete girdiğini ifade eden Halıcı, üyelerin aidat ödemelerinin kolay ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için bugünden itibaren Turkcell operatörüne kayıtlı cep telefonlarına aidat aboneliğine davet mesajı gönderileceğini kaydetti. Halıcı, üyelerin aidat aboneliğine kaydolması durumunda Turkcell faturalarına her ay düzenli bir şekilde 3 TL aidat gideri yansıtılacağını bildirdi. Halıcı, açıklamasında üyelere şu bilgileri de verdi: ''Size güncel cep telefonunuz ile ulaşılamıyorsa KABUL yazıp, 6247'ye ("6CHP") SMS mesajı yollayınız. Üyelik bilgilerinizin kontrolünün ardından abonelik kaydınız gerçekleştirilecektir. Bu bilgiyi tüm üye dostlarınızla paylaşınız. Abonelik kayıtlarınız, seçim döneminde yapılacak aktif görevlendirmelerde güncel cep numaranızın kullanımı için Bilgi İşlem Merkezimize büyük kolaylık sağlayacaktır.'' Halıcı, diğer operatörler için benzer bir sistemin kurulması çalışmalarının devam ettiğini de bildirdi.