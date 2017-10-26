CHP'de seçim günü: Hamzaçebi, İstanbul darbesi yedi; Altay ve Özel sandıkta zorlandı

CHP'de bugün, yeni grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu’nun önceden kimseyi işaret etmediği ve milletvekilleri serbest bıraktığı seçimlerde sandıktan sonuçlar herkesi şaşırttı.

Öğle yemeği molası vermeden kesintisiz süren seçimlerde, bir süre önce İstanbul adaylığını açıklayan ve TBMM Başkanvekilliğine adaylığını koyan Akif Hamzaçebi ilk turda koltuğundan oldu. Bu görev için iki gün önce aday olan parti içi muhalif ismi Yalova Milletvekili Muharrem İnce ekibinden Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ilk turda 76 oy alarak seçildi. CHP Grubundan Hamzaçebi’ye 48 oy çıktı.



Hamzaçebi’ye karşı İstanbul ittifakı yapıldı



Kulislerde, erkenden İstanbul adaylığını açıklayan Akif Hamzaçebi’ye karşı kurulan ittifakı konuşuyor. İstanbul için sırada bekleyen Engin Altay, Gürsel Tekin gibi isimler ile Muharrem İnce ve ekibi ve bu çıkıştan rahatsız olan bir bölüm milletvekilinin işbirliği yaptığı ve ilk turda Hamzaçebi’yi devirdikleri belirtiliyor. Seçim heyecanın yaşandığı kuliste, Tüzün’ün kazanmasından dolayı yüzü gülen milletvekilleri dikkat çekmişti.



Grup Başkanvekilleri Altay ve Özel’e ciddi uyarı



CHP’de gurup başkanvekili seçimine 10 aday katıldı. CHP Grubu, mevcut gurup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel’i terleterek uyarı mesajı verdi. Her iki isim de ancak üçüncü turda salt çoğunluk rakamı 67 oy alarak çıkabildi. Kulislerde, iki ismin çıkmasında genel başkanını işaretinin etkili olduğu konuşuldu. Üçüncü grup başkanvekilliğine 6.turda seçilen Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un da genel başkan tarafından işaret edildiği yorumları yapıldı.





CHP grubu mevcut temsilzilerin gözünün yaşına bakmadı



CHP grubu, yeniden aday olan iş başındaki isimlere vize vermedi. Başkanlık Divanı’nda 4 üyelik için yapılan seçimlerde katip üyeler Ali Haydar Hakverdi, Özcan Purçu ve Fatma Kaplan Hürriyet yeniden seçilemedi. Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayış, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, sandıktan bu görevlere çıkan isim oldu. CHP’nin Meclis idare amiri ise Adana Milletvekili İbrahim Özdiş oldu. CHP grubunun sandıkta yaptığı seçim tercihleri ‘Karadeniz lobisinin başarısı’ diye yorumlandı.

Kadın adaylar seçilemedi

CHP Grup Başkanvekilliği seçimlerinde yarışa giren iki kadın milletvekili Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'e yol açılmadı. Kadına karşı güçlü politikaları savunan ve söylemleriyle dikkat çeken CHP'de kadınlar temsil görevinde yer almadı