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Politika

CHP'DE RESEPSİYON İÇİN BAĞLAYICI KARAR YOK ANKARA (A.A)

25 Ekim 2010 19:05

-CHP'DE RESEPSİYON İÇİN BAĞLAYICI KARAR YOK ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hakkı Suha Okay, CHP Genel Merkezi ya da grup yönetiminin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna gidilmemesi yönünde bağlayıcı bir karar almayacağını açıkladı. Okay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin CHP'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılıp katılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlarken Okay, ''CHP, bu konuda Genel Merkez yönetimi veya grup yönetimi olarak bağlayıcı bir karar almayacak. İsteyen katılabilir'' dedi. Okay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun katılıp katılmayacağına yönelik soruya ''29 Ekim günü göreceğiz'' karşılığını verdi.

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