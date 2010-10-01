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Politika

CHP'de örgüt operasyonu

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında önce il başkanları, ardından Parti Meclisi toplantısı yapılacak...

01 Ekim 2010 03:00

T24 - CHP, kritik hafta sonu mesaisine hazırlanıyor.  Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında önce il başkanları, ardından Parti Meclisi toplantısı yapılacak. Toplantılarda, referandum sonuçlarını masaya yatıracak ve 2011 seçimlerine ilişkin kararlar alınacak. Bu toplantıların ardından başarısız görülen il başkanlarının görevden alınması da gündeme gelecek.

Toplantılarda il başkanları ile referandum çalışmaları ve alınan sonuçlar, 2011’deki genel seçime çalışmalar değerlendirilecek. Başkanların, illerinde çıkan sonuçların analizlerini içeren ve Genel Merkez’e sundukları raporlar da masaya yatırılacak. Gazeteprt'ta yer alan habere göre;

Kılıçdaroğlu’nun referandum öncesi “İl ve ilçe başkanlarının performansları ölçeceğiz. Başarısız olan gidecek” açıklaması doğrultusunda, CHP’nin önümüzdeki dönemdeki örgüt yapısı da şekillenecek. Başarısız görülen il başkanları görevden alınacak ve yeni isimlerin ataması yapılacak. Toplantıda sandık örgütlenmesi ve seçimde alınacak önlemler de değerlendirilecek.


TÜZÜK KURULTAYI

İl Başkanları toplantısının ardından Pazar de PM toplantısı yapılacak. Deniz Baykal’ın “Partideki monolitik yapı son bulmalı. Seçimlere kadar mutlaka değişiklik yapılmalı” diyerek ısrarla toplanmasını istediği “tüzük kurultayı” da gündeme gelecek.

Öte yandan, bugün CHP’nin TBMM Grubu’nda da seçim yapılacak. CHP Grup Başkanvekilleri ve Grup Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek. Grup Başkanvekilliklerine yeniden Muharrem İnce, Akif Hamzaçebi ve Kemal Anadol’un seçilmesi bekleniyor.



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