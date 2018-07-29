CHP'de olağanüstü kurultay imzalarını geri çekmek hukuken mümkün mü?

CHP’de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışması sürüyor. Muhalifler gerekli imza sayısına ulaştıklarını iddia ederken CHP Genel Merkezi’ne yakın kaynaklar gerekli sayının bulunmadığını ve bazı imzaların geri çekildiğini öne sürdü. Peki CHP'de olağanüstü kurultay için verilen imzaları hukuken geri çekmek mümkün mü?

Habertürk’te Hülya Hökenek'in sunduğu Gündem programına konuk olan hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

''Üye tam sayısının beşte biri talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılması için imzaların 15. günün bitimindne itibaren, heralde ilk imzanın alındığı günden itibaren 15.i gün, 7 gün içierisinde Genel Başkanlığa teslim edilmesi gerekiyor. 15. günün sonunda imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz. 15. gün çektin çektin ondan sonraki 7 gün teslim süresi içerisinde tamamlanmışsa tamamlanmış. Tamamlanmamışsa artık kurultayı çağırma yetkisi Genel Başkan'a veya Parti Meclisi'ne bağlı olacak. Pazartesi akşamına kadar imzaları geri çekebilmeleri mümkün, ondan sonraki süreçte mümkün dedğil. Ümid ederim MHP'deki gibi bir mahkeme süreci olmaz.”