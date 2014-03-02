CHP'de afiş nöbeti

İstanbul Beyoğlu'nda farklı zamanlarda ve farklı noktalarında Beyoğlu Belediye Başkan adayı Aylin Kotil'e ait afişlerinin birileri tarafından indirilmesi nedeniyle afiş nöbeti başladı. Kotil de nöbet tutanları ziyaret ederek onlara destek verdi.

Beyoğlu'nda farklı zamanlarda ve farklı noktalarında Beyoğlu Belediye Başkan adayı Aylin Kotil'e ait afişlerinin birileri tarafından indirilip, bazılarına ise zarar verildiğini iddia eden CHP Beyoğlu Gençlik kolları üyesi 60 kişilik grup, 30 farkli noktada zarar gören ve indirilen afişlerin yenilerini asarak ikişer kişi halinde seçim zamanına kadar nöbet tutma kararı aldı. Gece saatlerinde nöbet tutan gençleri ziyaret eden Başkan Adayı Aylin Kotil ise gençlere destek verdi.

'Pankartlarımız indirilip, bazılarına da zar veriliyor'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, nöbet tutan gençlere destek için ziyarete geldiğini belirten Cumhurriyet Halk Partisi (CHP), Belediye Başkan Adayı Aylin Kotil, " Aday adaylığım süresinden beri pankart asıyoruz. Fakat adaylığım başladığından beri pankartlarımız önce iki yanından kesildi. Daha sonra indirmeye başladılar. Sonraları ise boyun bölgesinden kestiler ve gözlerimin bulunduğu kısmı oyuyarlar. Sadece Cumhuriyet Halk Partisinin bayraklarını indiriyorlar ve Beyoğlu bölgesinde sadece benim pankartlarıma yapıyorlar. Gençlerimiz gecenin 4'üne kadar asıyorlar bu afişleri, sonrasında okula gidiyorlar ve uykusuz kalıyorlar. Fakat sabah kalktığımızda bayraklarımızın inmiş olduğunu görüyoruz. Sanki tehdit eder gibi boynundan kesilmiş gözlerinin oyulmuş olduğunu görüyoruz. Bu olay bütün Beyoğlu bölgesinde yapılıyor. Gençlerin de artık sabırları tükenmeye başladı. Bir tatsızlık da çıksın istemiyorum. Dün akşam da pankartları indirenlerin görüntüleri alındı. Gençlik kollarımız artık pankartları asıp nöbet tutma kararı aldılar. Ben de onları ziyaret ediyorum" dedi.