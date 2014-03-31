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CHP'de neler konuşuluyor? Sağ adaylar tutmadı mı?

CHP'de 'Biz bu kadar enerjiyi sosyalist seçmene yapsaydık daha kazançlı çıkardık' diyenlerin sayısı oldukça fazla

31 Mart 2014 23:49

Hülya Karabağlı / ANKARA

30 Mart yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, 13 ilin belediye başkanlığını kazanan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim söylemi ve sağ tandanslı adayları öne çıkarması tartışılıyor. Kılıçdaroğlu’nun meydanlarda AKP seçmenine güven vermek ve kazanmak adına yaptığı ikna çabaları eleştiriliyor. "Biz bu kadar enerjiyi sosyalist seçmene yapsaydık daha kazançlı çıkardık" diyenlerin sayısı oldukça yüksek. AKP seçmeninin CHP'ye oy vermesinin mümkün olmadığına dikkat çekiliyor.

Sağ tandanslı adaylar da tartışma konusu. CHP'de, "İster kazanalım, ister kaybedelim. Kendi adayımızla seçime gitmeliydik" değerlendirmeleri de var. CHP'nin, sağ aday yüzünden meydanlarda kendisini anlatamadığı anlatılıyor.

Ankara’da MHP kökenli Mansur Yavaş ve AKP kökenli Lütfü Savaş’ın dışındaki diğer adaylarla başarı sağlanamadığı belirtiliyor. CHP, merkez sağ kökenli adayla yarışa katıldığı Balıkesir, Kayseri, Bursa’da istenilen sonucu alamadı.

CHP'de adayların çok geç açıklanması, Genel Merkezin itirazları dikkate almaması da olumsuzluk arasında gösteriliyor.

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli’de kaybetmesi büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.  Tunceli'de BDP'nin adayı kazandı. Kılıçdaroğlu’nun doğduğu ilçe olan Nazımiye’yi CHP adayı kazandı. CHP elinde bulunan Giresun, Zonguldak, Sinop, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla,  Eskişehir’i korurken, Mersin’i MHP’ye, ilk kez büyükşehir olarak sandığa giden Ordu’yu ise AKP’ye kaptırdı. CHP Artvin’de de belediye başkanlığını kaybetti.

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