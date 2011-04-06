-CHP'DE MYK TOPLANDI ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Genel Merkezde yaklaşık 6 saat süren toplantı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken, 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin çalışmaların değerlendirildiği belirtildi. MYK'da aday adayları ile ilgili bilgilerin ele alındığı, bu konudaki değerlendirmelere sonraki günlerde devam edilmesi yönünde karar alındığı ifade edildi. MYK'da ayrıca ''YGS'deki şifre'' iddiaları ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi.