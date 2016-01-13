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CHP'de Muharrem İnce sürprizi

İnce, genel başkanlık için adaylığını açıklayanlar arasında yer alıyordu

13 Ocak 2016 13:00

CHP’de genel başkan adayları arasında yer alan ve olağanüstü kurultay çağrısı yapan Yalova Milletvekili Muharrem İnce aday olmayacağını açıkladı. PM için liste çıkaracağını söyleyen İnce, çekilme gerekçesini bugün açıklayacağını dile getirdi.

CHP hafta sonu 35. Olağan Kurultayı’nı yapacak. Kurultay hazırlıkları sürerken, CHP liderinin karşısına kimlerin aday olarak çıkacağı da merak konusu oldu. 1 Kasım seçimlerinde partinin başarısız olduğunu savunan isimlerden olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve eski İstanbul Milletvekili Umut Oran olağanüstü kurultay çağrısı yapıp adaylıklarını açıklamışlardı. İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise olağan kurultayda aday olacağını dile getirmişti. Ancak Oran ve İnce olağanüstü kurultay için yeterli imzayı toplayamamıştı. Bu isimlerin kurultayda aday olacakları konuşuluyordu.

 

İnce sürprizi

 

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun en ciddi rakibi olarak öne çıkan Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise sürpriz yapıp genel başkanlığa aday olmadığını açıkladı. İnce, önceki akşam CNN Türk’te yayınlanan bir programa telefonla bağlandı. İnce burada yaptığı açıklamada, “Genel başkanlığa aday değilim” dedi.

 

PM için liste çıkaracak

 

Radikal’de yer alan habere göre; CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, neden adaylıktan çekildiğine ilişkin ise bugün yazılı açıklama yapacağını dile getirdi. Muharrem İnce kendisi olmasa da listesinin yarışacağını ve Parti Meclisi için karşı liste çıkaracağını söyledi. Muharrem İnce, bir önceki kurultayda aday olmuş ve  415 oy almıştı.

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