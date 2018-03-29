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CHP'de 'medya tutum' talimatları: Stratejik önemde konular hakkında şahsi görüşler açıklanmayacak

"Medyaya çıkmadan partililer önce izin alınmalı"

29 Mart 2018 11:06

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partililere yönelik yaptığı, izin almadan medya organlarına açıklama yapılmaması yönündeki uyarısının ardından parti yönetimi medya konusundaki 'kırmızı çizgi'ler belirlendi.Milletvekillerine ve parti meclisi (PM) üyelerine 'Medya Tutum' belgesi gönderildi. Bu belgeyle partililerin parti içi sorunları medya önünde tartışılmasına yasak getirildi. 

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre milletvekillerinden Tuncay Özkan’a bağlı olan CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekili ve PM üyelerine 'medya tutum belgesi' hazırladı. Sıkıntıların önüne geçebilmek için birçok önlemin yer aldığı belgede partililere yönelik sert talimatlar bulunuyor. “Amaç, her arkadaşımızın medyada daha çok yer almasını ve partimizin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamak” denen tutum belgesinde sıralanan talimatlar şöyle:

- Medya ve kamuoyu önüne çıkacak partimiz CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişileri, 'stratejik' önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamaz. Anlık sorularla muhatap olsalar dahi PM’den geçmemiş, genel başkan, parti sözcüsü, MYK üyeleri, TBMM Grup Başkanvekillerince açıklanmamış stratejik açıklamalardan kaçınırlar.

- Medyaya çıkmadan partililer önce izin alınmalı. Milletvekilleri nöbetçi grup başkanvekillerine, PM üyeleri de basından sorumlu genel başkan yardımcılığına bilgi verir ve parti politikasına ilişkin bilgi talep eder.

- Uzmanlık alanı doğrultusunda programlara konuk olunmalı.

- Programda tüm konuklar veya temsil edilen partiler arası denklik vazgeçilmez unsurumuz olmalı. Gazete röportajları ile için de hangi sayfada, sayfanın neresinde ne kadar alan alacağı ile ilgili bilgi alınmalıdır."

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