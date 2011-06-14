CHP’de kurultay sesleri

T24 - CHP’de seçim sonuçları hayal kırıklığı yaratırken; “Kurultaya gidelim, Genel Başkan güven tazelesin” ya da “Genel Başkanlık sorunu yok, ama yönetim sorunu var. Genel Başkan MYK’yi değiştirsin” istekleri dile getirilmeye başlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Aydın dışındaki CHP’li belediyelerle, adaylarla kavgalı, çalışmayan bazı örgütleri masaya yatırdı. Muhaliflerin “kurultay” talebine karşılık, Cumhuriyet’e “Kurultay zamanında yapılacak” değerlendirmesi yapan CHP lideri olağanüstü kurultay için yeterli imza toplanması olasılığını ise, “Ülkede demokrasi var. İsteyen gereğini yapar” diye değerlendirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Türey Köse'nin haberine göre; seçimlerde yüzde 30 oranının altında kalınması CHP’de rahatsızlık yarattı. Eski genel başkan Deniz Baykal ve eski genel sekreter Önder Sav’a yakın muhalif gruplar, olağanüstü kurultay toplanması isteklerini dile getirmeye başladı. Bazı partililer ise “Genel başkanlık sorunu yok. Ama yönetim tartışması olur. Genel Başkan MYK’yi değiştirebilir, PM içinden yeni bir yönetim atar. Ya da kurultay toplayıp yönetimi yenileyebilir. Genel Başkan tek başına çok çalıştı ama yönetim için aynı şey söylenemez” dediler. CHP tüzüğüne göre Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerini değiştirebileceği ya da üye tamsayısının üçte ikisini güvensizlik oyuyla görevden uzaklaştırılabileceği belirtildi.

Aday belirleme süreci ve “açılımlar”la ilgili olarak Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler yönelterek genel başkan değişikliği isteyenler de az değil. Kulislerde Ankara Baro Başkanı Metin Feyzioğlu, Samsun Milletvekili Haluk Koç ve eski grup başkanvekili Hakkı Süha Okay gibi isimler konuşuluyor. Ancak, “TBMM içinden bir isim” üzerinde durulmasının daha yüksek olasılık olduğunun altı çiziliyor. Haluk Koç, genel sonuçlarla ilgili bir yorum yapmaktan kaçınırken “Samsun’da oyumuzu arttırdık, ama 3. milletvekilini getiremediğimiz için üzgünüm” demekle yetindi.







‘Kurultay zamanında’

Konya Milletvekili Atilla Kart, kurultay yapılmasına gerek olmadığı görüşünü belirterek, rahatsızlığını “Halka ulaşmakta zayıf kaldık. Ayrıca genel merkez yapılanmasındaki söylem birliğini genel başkana rağmen, onu zorda bırakmak pahasına zafiyete uğratan, ihlal eden davranışlar oldu. Bunun yeni politikalarımızın, söylemlerimizin halk üzerindeki inandırıcılığını zayıflattığını gözlemliyorum” sözleriyle dile getirdi.

CHP lideri ise bu talepleri Cumhuriyet’e değerlendirirken, “Kurultayın zamanında yapılması fikrindeyim. Ama böyle bir girişim olursa ülkede demokrasi var. İsteyen gereğini yapar” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun bazı parti meclisi üyelerine ve MYK üyelerine de “şu aşamada parti yönetiminde değişikliğe gitmenin doğru olmadığı” görüşünü ilettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kılıdaroğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı: “Ben yüzde 30-32 bekliyordum. 6 aylık süreçte partiyi seçime götürüyorsunuz, partiyi dönüştürmek istiyorsanız, bu kadar oluyor. Aydın hariç, belediyelerle ilgili sıkıntı var. İstanbul’da 12 belediye, İzmir ve Ankara’daki belediyelerle ilgili sıkıntılar var. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Samsun sonuçlarını masaya yatırmamız lazım, çalışmaları yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu’da sonuçlar beklediğim ölçüde değil. Elazığ, Kütahya sonuçlarına çok üzüldüm. Mardin ve Şanlıurfa’da örgütle adaylar arasındaki çatışma tersine etki yaptı. Milletvekili çıkaramadığımız yerleri, tersine giden yerleri tek tek masaya yatıracağız. Ama projelerimizi, partimizi bir kişinin, 5 kişinin anlatması yetmiyor, tabanın anlatması lazım. Örgütün bir kısmı çalıştı, bir kısmı çalışmadı.”



