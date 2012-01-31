-CHP'de kurultay gündemi belli oldu ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - CHP'nin 26 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek 16. Olağanüstü Kurultayı'nın gündemi gazete ilanı ile duyuruldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla yer alan ilana göre, Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak kurultayın gündemi, ''açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kurultay başkanlık kurulunun seçimi, genel başkanın açılış konuşması, kurultay tüzük komisyonunun oluşturulması, tüzüğün değiştirilmesi konusunda Tüzük Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi ve onaylanması ile kapanıştan'' oluşuyor.