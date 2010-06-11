T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP'de kritik görüşme

CHP içindeki sonu işareti bugün17.30'da cevap bulacak. Gürsel tekin bu görüşmeye göre karar verecek.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - Günlerdir üzerinde konuşulan "CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Temkin'in yeniden İl Başkanlığı'na gelip gelmeyeceği sorusu" bugün yapılacak Kemal Kılıçdaroğlu - Gürsel Tekin görüşmesiyle netleşecek.

CHP kulislerinde Gürsel Tekin'in genel sekreter Önder Sav ile olan anlaşmazlığı günlerdir konuşuluyordu. Önder Sav'ın Gürsel Tekin'in Genel Başkan Yardımcılığı'na karşı çıktığı bilgisi Tekin'e iletilmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu ile Tekin arasındaki görüşme hem İstanbul İl Başkanlığı'nı belirleyecek hem de CHP içerisindeki değişim hareketinin gücünü ortaya koyacak.


Üye olmak isteyenler

Şu anda CHP içinde bir tartışma var. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olmasından sonra verdiği "CHP'ye üye kaydedelim" sözü bir tartışma yaratıyor. Çünkü özellikle İstanbul'da CHP'ye üye olmak isteyen birçok kişi "Üyelik belgemiz yok" cevabıyla karşılaşıyor.

Bu da Önder Sav'ın Gürsel Tekin'e karşı "Parti teşkilatlarını kimseye bırakmam" mesajı olarak algılanıyor. Örneğin Avcılar'da Mustafa Sarıgül'e çalışan bin kişilik bir grup CHP'ye üye olmak istedi ancak bu istek anında kabul görmedi. Bu bilgiler CHP kulisleri içerisinde "Önder Sav hakimiyetini bırakmamak için üye kayıtlarını bile filtre ediyor" yorumuna neden oldu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24