CHP'de kritik görüşme

T24 - Günlerdir üzerinde konuşulan "CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Temkin'in yeniden İl Başkanlığı'na gelip gelmeyeceği sorusu" bugün yapılacak Kemal Kılıçdaroğlu - Gürsel Tekin görüşmesiyle netleşecek.



CHP kulislerinde Gürsel Tekin'in genel sekreter Önder Sav ile olan anlaşmazlığı günlerdir konuşuluyordu. Önder Sav'ın Gürsel Tekin'in Genel Başkan Yardımcılığı'na karşı çıktığı bilgisi Tekin'e iletilmişti. Şimdi Kılıçdaroğlu ile Tekin arasındaki görüşme hem İstanbul İl Başkanlığı'nı belirleyecek hem de CHP içerisindeki değişim hareketinin gücünü ortaya koyacak.





Üye olmak isteyenler



Şu anda CHP içinde bir tartışma var. Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olmasından sonra verdiği "CHP'ye üye kaydedelim" sözü bir tartışma yaratıyor. Çünkü özellikle İstanbul'da CHP'ye üye olmak isteyen birçok kişi "Üyelik belgemiz yok" cevabıyla karşılaşıyor.



Bu da Önder Sav'ın Gürsel Tekin'e karşı "Parti teşkilatlarını kimseye bırakmam" mesajı olarak algılanıyor. Örneğin Avcılar'da Mustafa Sarıgül'e çalışan bin kişilik bir grup CHP'ye üye olmak istedi ancak bu istek anında kabul görmedi. Bu bilgiler CHP kulisleri içerisinde "Önder Sav hakimiyetini bırakmamak için üye kayıtlarını bile filtre ediyor" yorumuna neden oldu.





