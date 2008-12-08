CHP'de kıran kırana başkanlık yarışı

Ana muhalefet partisi CHP'de adaylık yarışı tatil dinlemiyor. Parti yönetiminin adayları Ocak ayı içerisinde açıklaması beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının belli olmadığı CHP'de, İstanbul'daki ilçelerin adayları büyük ölçüde netleşti.



Yerel seçimlere az bir zaman kala çalışmaların hızlandığı CHP'de aday isimleri yavaş yavaş netleşiyor. CHP'de Büyükşehirler içinde henüz sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmen açıklandı.



Ankara gibi resmen açıklanmasa da Gaziantep'te Mustafa Yılmaz (eski bakan), Kocaeli'de Sefa Sirman (eski belediye başkanı ve eski milletvekili), Mersin'de Macit Özcan, Antalya'da ise Prof. Dr. Mustafa Akaydın(Üniversitelerarası Kurul eski Başkanı)'ın adaylıkları kesinleşti. CHP, İstanbul ve İzmir konusunda ise çalışmalarını sürdürüyor.



CHP'de, İstanbul için Cem Kozlu, Tanıl Küçük, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İl Başkanı Gürsel Tekin'in adı geçerken, İzmir için de Aziz Kocaoğlu, Hakan Tartan ve Yüksel Çakmur ismi gündemde bulunuyor. Adana'da Ümit Özgümüş veya Sedat Doğan aday gösterilecek. Doğan'ın, Büyükşehir'e aday olamazsa Seyhan adaylığını istediğini genel merkeze bildirdiği öğrenildi.



İstanbul ilçeleri büyük ölçüde kesinleşti



Büyükşehir Belediye başkan adayının netleşmediği İstanbul'un ilçelerinde adaylar şöyle:



Avcılar Mustafa Değirmenci, Bağcılar Bayram Ali Çeşmeli, Bahçelievler Saafet Bulut, Bakırköy Erdoğan Toprak (eski bakan), Bayrampaşa Bahri Sipahi (eski DSP milletvekili), Beşiktaş İsmail Ünal, Beykoz Nafiz Ünlü veya Alaattin Koralan, Beyoğlu Mustafa Dolu (gazeteci) veya Hüsnü Okçuoğlu(eski milletvekili), Büyükçekmece Hasan Akgün, Eyüp Emin Atmaca, GOP Muharrem Sarıgül, Güngören Lemi Çelik (eski Trabzonspor'lu milli futbolcu), Kadıköy Selami Öztürk, Kartal Mustafa Kul veya Emre, Maltepe Zübeyt Çelik, Pendik Muhammed Salih Usta, Sarıyer Gökhan Zeybek veya Büyükşehir adayalığı gerçekleşmese Ercan Karakaş, Silivri Selami Değirmenci, Sultanbeyli Osman Nuri Bedir (eski imam), Şile Secaattin Güney, Şişli Berhan Şimşek veya Dursun Çaltı, Üsküdar Basri Bayar, Zeytinburnu Adil Emecan, Sancaktepe Arif Sağ veya Hüseyin Akbulut, Sultangazi Ercan Karabayır, Ataşehir Zafer Nuhoğlu veya Battal İlgezdi, Çekmeköy Hüseyin Sipahi, Esenyurt Gürbüz Çapan veya Bülent Kerimoğlu.



Ankara’nın ilçelerinde yarış sürüyor



Resmen açıklanan ilk Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalıçın seçim kampanyasını başlatmak için beraber çalışacağı ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesini bekliyor.



CHP'de ençok belediye başkan aday adayının yarıştığı ilçe olan Ankara Çankaya'da partideki görevinden istifa eden Yaşar Çatak, eski belediye başkanları Doğan Taşdelen, Haydar Yılmaz, PM Üyesi Levent Gök, Bülent Gürsoy, Bekir Ödemiş gibi isimler öne çıkarken, Mamak'ta ise ilçe başkanı Veli Gündüz Şahin eski başkan Selahattin Öcal, Sincan'da Şenol Ağababa, Altındağ'da Ümit Buğdaycı, Ayaş'ta Ali Başkaraağaç, Beypazarı'da İsa varlı ve Yenimahalle'de Servet Ünsal'ın ismi adaylık için geçiyor.



Adaylıkları kesinleşenler



CHP'de adaylıkları kesinleşen isimleri ise Muğla'da Osman Gürün, Trabzon'da Volkan Canalioğlu, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Artvin'de Emin Özgün, Kahramanmaraş'ta Rıfat Kabakçı, Zonguldak'ta İsmail Eşref, Edirne'de Hamdi Sedefçi, Yalova'da Ertan Şener oluşturuyor.



Diğer adaylar



CHP'de diğer il ve ilçelerde adaylık için isimleri öne çıkanlar da şöyle:



Hatay İris Şentürk (eski belediye Başkanı), Amasya Prof. Dr. Orhan Şahin, Merzifon Alp Kargı, Taşova Osman Gürel, Kırşehir Yıldırım Kaya, önseçim isteyen Burdur'un bu isteğine MYK karar verecek üç aday yarışıyor, Necdet İlgin, Şevket İlgün, Aksöz Mehmet Göker. Aydın'da ise AKP'den istifa ederek bağımsız olan mevcut Belediye Başkanı İlhami Ortekin, Cem Cemil Öztürk, Mustafa Müftüoğlu yarışacak.



Balıkesir İrfan Barış veya Tamer Molla, Bandırma Sedat Peker, Ayvalık Hasan Bülent Türközü, Gömeç Orhan Babayiğit, Burhaniye Fikret Akova, Altunova İsmail Aynur, Akçay Cahit İnceoğlu, Susurluk Tahsin Bozoğlu, Iğdır Nazım Karadağ, Tokat Halil İbrahim Bozdemir, Giresun Kerim Aksu, Sinop Hüseyin Keskin, Tekirdağ Sami Eren, Niğde Nadi Özdamar, Ulukışla Hacı Afşar, Bor Ömer Fetih Gürel, Bursa Mehmet Gedik (eski ANAP milletvekili), Nilüfer Mustafa Bozbey, Gemlik Umurbey Fatih Güler, Kemalpaşa Mehmet Küçüaşık (eski Milletvekili), Aksaray İbrahim Sarıkelte, Tunceli Haydar Güneş, Yalova'nın Termal ilçesinde Güneş Açar, Koru ilçesinde Kamil Yaman, Zonguldak Ereğli'de Halil Posbıyık.



