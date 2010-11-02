CHP’de Kılıçdaroğlu ve Sav restleşmesi

T24 - Cumhuriyet Halk Partiasi (CHP), Yargıtay’ın “Yeni tüzüğü uygulayın” uyarısı üzerine ortaya atılan 2 seçenek arasında tartışmalar yaşamaya başladı. Sav “Tüzük kurultayı toplansın, eski tüzüğe dönülsün” resti çekti. Kılıçdaroğlu da reste restle karşılık vererek “Kurultayı toplayacaksak çarşaf liste ile Parti Meclisi de yeniden seçilsin” dedi.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Genel Sekreter Önder Sav arasında ilk ciddi restleşme dün yaşandı. Mvatan gazetesinde yayımlana haber şöyle:



CHP’nin Aralık 2008’de yaptığı kurultayda tüzük değiştirildi, genel sekreterin yetkilerini tırpanlayan tüzüğün yürürlüğe girmesi ise bir sonraki olağan kurultaya ertelendi. Ancak genel başkan ve parti yönetiminin değiştiği Mayıs ayında yapılan son kurultayda tüzüğün uygulamaya girmesi bir kez daha ertelendi. Ancak kurultay gündeminde olmamasına rağmen, tüzüğün ertelenmesi Yargıtay Başsavcısı’nın devreye girmesine neden oldu. Başsavcı CHP’ye peş peşe yazdığı yazıların sonuncusunda “15 gün içinde gereğinin yapılmasını” istedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu belilemek için Parti Meclisi’ni 3 Kasım’da toplantıya çağırdı.

Yarın toplanacak Parti Meclisi öncesinde son MYK toplantısı dün yapıldı. Toplantıda Başsavcı’nın yazıları ve bundan sonra izlenecek tutum değerlendirildi. Kılıçdaroğlu, PM toplantısında yeni tüzük gereği 13 genel başkan yardımcısı ile yetkileri daraltılmış genel sekreterin belirleneceğini söyledi. MYK üyeleri, yeni MYK’da yer alacak isimler hakkında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun düşüncelerini sordu. Ancak Kılıçdaroğlu renk vermedi.



MYK’da Yargıtay Başsavcısı’nın uyarısının PM toplantısıyla çözülüp çözülmeyeceği de tartışıldı. Yeni tüzükle yetkilerinin çoğu tırpanlanacak olan Genel Sekreter Önder Sav’ın da aralarında bulunduğu MYK üyelerinin büyük bölümü, PM toplantısında MYK’yı yenilemek yerine olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini ve eski tüzüğe dönülmesini istedi.





Kılıçdaroğlu’na 5 destek



Buna karşılık Kılıçdaoğlu “Şimdi MYK’yı yenileyelim seçimden sonra tüzük kurultayı yapalım” dedi. Ancak Sav ekibinin eski tüzüğe dönmek üzere kurultayın hemen toplanmasını istemesi üzerine Kılıçdaroğlu “Peki seçimden önce tüzük kurultayı yapacaksak eski tüzüğe dönmeyi kabul etmem. Birinci gün demokratik bir tüzük hazırlarız ve çarşaf listenin önünü açarız. İkinci gün de, çarşaf liste ile Parti Meclisi’ni yenileriz” restini çekti. 21 üyeli MYK’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sadece 5 üyeden destek geldi. Ve izlenecek yol karara bağlanamadı. CHP’de yeni rotanın belirlenmesi de yarın yapılacak Parti Meclisi toplantısına kaldı. Olağanüstü kurultay kararı alınması halinde CHP’nin önündeki seçenekler şunlar:



1. Yeni tüzük yürürlüğe konacak.

2. Yeni tüzüğün ertelenmesine karar verilecek.

3. Yeni tüzükten vazgeçilerek eski tüzüğe dönüş kararı alınacak.





‘Kapatma davası açılabilir’



CHP’nin acilen bir tüzük kurultayı toplaması gerektiğini savunan isimlerden biri de Atilla Kart. Kart, bir yazılı açıklama yaparak parti yönetimini ikinci kez uyardı. 2005’te tüzük ihlalinden dolayı ihtar yaptırımının uygulandığını hatırlatan Kart, “Yeni ihtar uygulamalarının ise kaçınılmaz olarak Hazine kesintisi ve kapatma davalarının önünü açabileceği göz önüne alındığında; sorumluluk sahibi hiçbir CHP’linin bu tür sonuçları kabullenmemesi gerektiği açıktır” dedi.



Önder Sav, Baykal’ın 10 Mayıs’ta istifa etmesinden sonra genel başkan adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu’nu “Kurultaya 5 gün kala sorumluluk duygusuyla adaylığını açıklamış olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun etrafında kenetleneceğez” diye desteklemişti.





