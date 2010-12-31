-CHP'DE KADIN KOLLARI MYK'SI ANKARA (A.A) - 31.12.2010 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kadın Kolları MYK'sını belirledi. CHP'den yapılan açıklamada, CHP MYK'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yaptığı son toplantısında, Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan ve Kadın Kolları Genel Başkanı Zühal Samlı ile kadın örgütlenmesi hakkında değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. CHP MYK'nın Zühal Samlı başkanlığındaki, CHP Kadın Kolları MYK'sına seçtiği üyeler şu isimlerden oluştu: ''Sibel Alemdaroğlu, Selda Arık, Meryem Bıçkıcı, Devrim Budak, Ayla Eğit, Seniye Nazik Işık, Ulun Havva Kayı, Sevgi Kökbudak, Gülüzar Köysüren, Nazan Özbaykal Şenolsun, Elfin Tataroğlu, Gülara Tırpançeken, Yıldız Tokman ve Gaye Usluer.''