CHP'de İzmir'in ardından bir belediye başkanı daha aday olmayacağını açıkladı

CHP’li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Mart 2019’da yapılması beklenen yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı. CHP’de daha önce de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu aday olmayacağını duyurmuştu.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre İstanbul Kartal Belediye Başkanı Öz, "2 dönem başkanlık yaptım. Kartal halkına söz verdiğim her şeyi hayata geçirdim. Aday adayı değilim. Ama partim ne görev verirse yaparım" dedi.

Öz, dün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileriyle gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun ‘A takımı’nı eleştiren Öz, “Bizim genel başkanımızın bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp genel başkan yardımcısı yapıyor” demişti.